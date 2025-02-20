Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Ένας 31χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 33χρονης ότι την εξανάγκαζε, άλλοτε υπό την απειλή μαχαιριού και άλλοτε με χρήση σωματικής βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ την απειλούσε ότι θα στείλει υλικό με προσωπικές τους στιγμές στον σύντροφο της και σε συνεργάτες της.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν τους τελευταίους 2,5 μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο άντρας και η γυναίκα, Σέρβοι υπήκοοι και οι δύο, φαίνεται να διατηρούσαν περιστασιακά ερωτική σχέση.

Εις βάρος του 31 ετών κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων, επειδή κατά τη σύλληψή του βρέθηκε πάνω του ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

