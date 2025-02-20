Για το τι δείχνουν τα στοιχεία και πού βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την υπόθεση του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, μίλησε το πρωί της Πέμπτης (20/02) στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η αυτοψία τόσο των αστυνομικών της Ασφάλειας της Λάρισας όσο και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών έχει ολοκληρωθεί στον τόπο όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του 39χρονου, παρουσία μάλιστα και των δυο ιατροδικαστών που πραγματοποίησαν τη νεκροψία, αλλά και Εισαγγελικής Αρχής από τη Λάρισα.

«Αυτό που αναμένεται είναι επί της ουσίας τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, για να παραλάβουμε ολοκληρωμένη την έκθεση των ιατροδικαστών, καθώς δεν μπόρεσαν αρχικά να δώσουν αιτία θανάτου. Παρόλο που ξεκαθαρίζω ότι στον τόπο που βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός και η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί δεν δίνει κανένα στοιχείο για εγκληματική ενέργεια, δεν σημαίνει ότι μπορούμε και να το αποκλείσουμε κιόλας, αν δεν έχουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ιατροδικαστών», ξεκαθάρισε η κ. Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας:

«Από τη σκηνή που είδαμε μπροστά μας δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ούτε από την εξερεύνηση του τόπου που βρέθηκε το σώμα του 39χρονου, τουλάχιστον από την έρευνα και την αυτοψία της Αστυνομίας ξεκαθαρίζω. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στον τόπο μιας σορού, τα οποία ερευνούν οι αστυνομικοί για να αποκλείσουν ή όχι την εγκληματική ενέργεια. Εδώ λοιπόν ο τόπος με τον οποίον βρέθηκε η σορός και η γύρω περιοχή δεν δίνουν κανένα στοιχείο στους αστυνομικούς για εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής».

Απαντώντας για το αν υπάρχουν ενδείξεις μεταφοράς της σορού, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν μεταφέρθηκε. «Δεν είχε σημάδια μεταφοράς η σορός, εξωτερικά τουλάχιστον. Βέβαια, έχει γίνει εξερεύνηση στο σημείο στο οποίο βρέθηκε η σορός, κάτω από αυτήν εννοώ, ώστε να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα».

Αναφορικά με τα στοιχεία που έχει η Αστυνομία κατά την Προανάκριση, σημείωσε πως έως τώρα δεν υπάρχει πληροφορία για απειλές στη μητέρα του θύματος. «Ξαναλέω όμως, η δικογραφία αυτή συνεχίζει να εμπλουτίζεται με στοιχεία. Θα κληθούν εκ νέου οι συγγενείς να δώσουν πληροφορίες. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία να τον έχει δει κάποιος άνθρωπος μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Προσπαθούν βέβαια οι αστυνομικοί να βρουν βιντεοληπτικό υλικό που μπορεί να είναι πρόσφατο και να μας δώσει στοιχεία. Καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει κατοικημένη περιοχή».

«Προσπαθούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία των εξετάσεων, για να μπορέσουμε να αποκλείσουμε συγκεκριμένες καταστάσεις», κατέληξε.

