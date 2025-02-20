Τρίωρη στάση εργασίας από τους ιδιοκτήτες ταξί στις 28 Φεβρουαρίου

Την προκήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στις 28 Φεβρουαρίου αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η κινητοποίηση γίνεται «για την ημέρα μνήμης για τα θύματα των Τεμπών. Ζητάμε άμεσα απονομή δικαιοσύνης για τα παιδιά που χάθηκαν άδικα σε αυτό το δυστύχημα.

Παρακαλούμε τα σωματεία μέλη μας, όπως συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν κατά τόπου. Το χρωστάμε στα παιδιά που χάθηκαν. Το χρωστάμε στα παιδιά μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

