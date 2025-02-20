Ένα επικίνδυνο συμβάν έλαβε χώρα χθες πρώτες πρωινές ώρες στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, καθώς Ρομά εισήλθαν οδηγώντας αυτοκίνητο όπως σε καταδίωξη ταινιών Χόλιγουντ, με τον φύλακα να ζει από τύχη.

Ειδικότερα, χθες 3:05 τα ξημερώματα, αυτοκίνητο με τρεις Ρομά επιβαίνοντες εισήλθε στο περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου Πρέβεζας με μεγάλη ταχύτητα, υπερβολικό θόρυβο και οδήγηση σαν σε καταδίωξη ταινιών Χόλιγουντ.

Ο φύλακας τους έκανε νόημα να σταματήσουν να μην εισέλθουν εντός του νοσοκομείου αλλά αυτοί ούτε που αντιλήφθηκαν ότι μπήκαν σε νοσοκομείο. Έφθασαν στην πόρτα των επειγόντων και γύρισαν πίσω με υπερβολική ταχύτητα, θόρυβο και επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς.

Ο φύλακας τους έκανε σύνθημα με τον φακό να σταματήσουν. Αυτοί με υπερβολική ταχύτητα χωρίς να υπολογίζουν τη ζωή του πέρασαν από δίπλα του με κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ σημειώνεται πως ούτε που γύρισαν πίσω να δουν εάν τον έχουν χτυπήσει και με μεγάλη ταχύτητα εξαφανίσθηκαν.

Ευτυχώς, στα επείγοντα δεν υπήρχε αναμονή ασθενών γιατί μπορούσαν να είχαν σκοτώσει κόσμο.

Η αστυνομία εκείνη την ώρα έκανε γνωστό ότι έγινε κλοπή μαγαζιού που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Εν τέλει αποδείχθηκε ότι οι συγκεκριμένοι Ρομά έκλεψαν το μαγαζί με τα χρυσαφικά στην Πρέβεζα, όπως ενημερώθηκε ο φύλακας από την αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε στο φύλακα ότι πιθανόν οπλοφορούσαν και μπήκαν στο νοσοκομείο κατά λάθος. Διαπίστωσαν το αδιέξοδο και έκαναν τους επικίνδυνους ελιγμούς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν χειρότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.