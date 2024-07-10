Απόσυρση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία που έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση ζητά η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), προαναγγέλλοντας απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ΕΙΝΑΠ υποστηρίζει ότι το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την κατάργηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ώστε «να δοθεί ακόμα περισσότερος χώρος στην ανάπτυξη ιδιωτικών κλινών, που ήδη αριθμούν 4.700, σε αντίθεση με τις 900 κλίνες στο ΕΣΥ», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ευάλωτες ομάδες και ανασφάλιστους.

Επιπλέον, αντιδρά στη δημιουργία ΝΠΙΔ για την απεξάρτηση κάνοντας λόγο για «κατάργηση προγραμμάτων με "δείγματα γραφής" στη θεραπεία και την επανένταξη, όπως το ΚΕΘΕΑ, το "18ΑΝΩ", το "ΑΡΓΩ", το "ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το "ΙΑΝΟΣ", τα κέντρα πρόληψης».

«Τροχοπέδη του συστήματος δεν είναι το διοικητικό και οργανωτικό μοντέλο αλλά η εγκατάλειψη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η υπολειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και υποχρηματοδότησης. Το πρόβλημα στη ψυχική υγεία είναι λειτουργικό», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ψυχιατρικοί τομείς των νοσοκομείων και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία θα απολέσουν τη σημερινή νομική μορφή και διοικητικά θα περάσουν στις ΥΠΕ.

«Τα ράντζα, η κατάρρευση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η ανάθεση της αποασυλοποίησης στις ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες αναντίστοιχες του πακτωλού χρημάτων που λαμβάνουν, οφείλονται στην έλλειψη δημόσιων μονάδων ζωτικής σημασίας στη λειτουργία του συστήματος, στην έλλειψη μέριμνας για ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης των ασθενών», σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Κινητοποιήσεις

ΕΙΝΑΠ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου και στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των σωματείων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Συμμετέχουν σε κινητοποίηση στην πύλη του ΨΝΑ, την Παρασκευή 12 Ιουλίου, στις 08:00, με στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 12:00. Η ΕΙΝΑΠ προχωρά σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 16 Ιουλίου, με κινητοποίηση, στις 11:00, στο υπουργείο Υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει εξαγγείλει την ημέρα κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή πανελλαδική στάση εργασίας, από τις 09:00 έως τις 15:00, για τα σωματεία-μέλη της που έχουν ανεπτυγμένες μονάδες και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στάση εργασίας στην Αττική, από τις 09:00 έως τις 15:00, 24ωρη απεργία στην περιφέρεια και πανελλαδική συγκέντρωση στη Βουλή, στις 12:00

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

