Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 45χρονου για τροχαίο με εγκατάλειψη

Για τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη συνελήφθη 45χρονος στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 45χρονος, οδηγώντας χθες το πρωί Ι.Χ. αυτοκίνητο σε περιοχή της Σίνδου, φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ο 45χρονος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε το σημείο. Κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
