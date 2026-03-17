Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χωρίς ταξί είναι και πάλι από σήμερα η Αθήνα, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ξεκινά εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Στις 11:00 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των αυτοκινητιστών ταξί στην πλατεία Καραϊσκάκη, στα γραφεία του ΣΑΤΑ, από όπου θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Εν τω μεταξύ, μετ' εμποδίων διεξάγεται και σήμερα η κίνηση των οδηγών στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

Πηγή: skai.gr

