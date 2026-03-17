Φάκελος 17 Νοέμβρη: Οι μυστικές συναντήσεις του Χρυσοχοΐδη με τον «κύριο Χ»

Τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε ο κύριος «Χ» για να ξετυλιχτεί το «κουβάρι» «17 Νοέμβρη» αποκαλύπτει το 4ο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, «Φάκελος 17Ν».

Πρόκειται για ένα σημαντικό στέλεχος της ελληνικής τρομοκρατίας που άρχισε να συνομιλεί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Φώτη Νασιάκο, αποκαλύπτοντας πολλά για τον τρόπο λειτουργίας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οπως δηλώνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ήταν υπουργός Δημόσιας Τάξης την περίοδο 1999 - 2003 «Ο άνθρωπος αυτός, μου άνοιξε τα μάτια. Ο άνθρωπος αυτός άρχισε να με καθοδηγεί μέρα με τη μέρα, γιατί βρισκόμασταν πολλές φορές και κάθε μέρα, πολλές ώρες, νύχτες. Βρισκόμασταν από διάφορες αποθήκες στην ύπαιθρο, μέχρι δωμάτια ξενοδοχείων.»

Σε ερώτημα του Αλέξη Παπαχελά «αν πήγε φυλακή ο κύριος Χ;» ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε: Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.

Ήταν ο Μπομπ Κλίφορντ το επόμενο θύμα της 17Ν;

Οπως διηγείται ο Ρόμπερτ Κλίφορντ, επικεφαλής FBI στην Αθήνα το 200-2004, «Έπειτα στις αρχές του 2001 συνέβησαν διάφορα γεγονότα που φαίνονταν να υποδηλώνουν ότι το προφίλ μου είχε αναδειχθεί σημαντικά στην Ελλάδα και ότι υπήρχε ανησυχία ότι εγώ θα μπορούσα να είμαι το επόμενο θύμα της 17 Νοέμβρη. Και έτσι, από εκείνο το σημείο και μετά, είχα ασφάλεια, όπως και οι άλλοι αξιωματούχοι της πρεσβείας.»

Ο Τζον Κυριάκου φυγαδεύεται από την Ελλάδα

Απο την πλευρά του, ο Τζον Κυριάκου, πρώην πράκτορας της CIA θυμάται ότι του είπαν: «πήγαινε με το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, θα πάρουμε τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου και θα τους πάμε στο αεροδρόμιο. Αλλά εσύ πρέπει να φύγεις. Έτσι τους έδωσα τα όπλα μου, μπήκα στο αυτοκίνητο με έναν οδηγό και έφυγα για το αεροδρόμιο.»

Πώς οι Αρχές κατέληξαν στη φωτογραφία του Αλ. Γιωτόπουλου

Σύμφωνα με τον Σερ Ρίτσαρντ Ντίαρλαβ, πρώην επικεφαλής της βρετανικής MI6, η γαλλική κεντρική διεύθυνση πληροφοριών κατέληξε σε μια φωτογραφία ενός προσώπου που είχε ιδρύσει ή ξεκινήσει τη 17 Νοέμβρη. «Νομίζω στην αρχή πως η οργάνωση είχε διαφορετική ονομασία. Εντόπισαν έναν βασικό ύποπτο. Στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν στην Ελλάδα μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του προσώπου στη φωτογραφία. Και σε εκείνο το σημείο γνωρίζαμε πλέον ποιος ήταν ο βασικός κινητήριος παράγοντας αυτής της οργάνωσης. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο καμπής.»



Το παιχνίδι γάτας και ποντικιού με τους Βρετανούς

Οπως αναφέρει ο Ντάνκαν Τζάρετ, πρώην στέλεχος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Σκότλαντ Γιαρντ: Ξέραμε ότι τους πλησιάζαμε. Κι όταν αρχίζεις να τους αγχώνεις, αρχίζουν να κάνουν λάθη. Ενα παιχνίδι γάτας και ποντικιού δηλαδή. Αυτή η γάτα, όμως, ποτέ, μα ποτέ δεν τα παρατάει, λέει ο Τζάρετ.

Δείτε όλο το επεισόδιο εδώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.