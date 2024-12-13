Για το Άγιον Όρος αναχώρησε εκτάκτως ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, μετά τους διαδοχικούς σεισμούς που καταγράφηκαν σήμερα το πρωί. Ο κ. Γιουλέκας συγκάλεσε σύσκεψη κλιμακίου, για καθησυχαστικούς λόγους, γιατί, όπως επισημαίνει, το φαινόμενο το παρακολουθούν οι σεισμολόγοι και υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.

Μαζί του μεταβαίνουν στις Καρυές μηχανικοί του ΚΕΔΑΚ (Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς) που εποπτεύεται από το ΥΜΑΘ και ο σεισμολόγος Μανώλης Σκορδίλης.

Στις Καρυές το κλιμάκιο θα έχει σύσκεψη με τον Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, μέλη της Ιεράς Επιστασίας και τον Διοικητή του Αγίου Όρους Αλκιβιάδη Στεφανή.

Σημειώνεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Γκιουλέκας συγκάλεσε σύσκεψη στο Διοικητήριο με θέμα τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος. Σε εκείνη τη σύσκεψη συμμετείχαν οι σεισμολόγοι Κώστας Παπαζάχος (διαδικτυακά), Μανώλης Σκορδίλης και Γιώργος Καρακαΐσης και τηλεφωνικά ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής. Και οι τρεις σεισμολόγοι ήταν καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι το ρήγμα, το οποίο έχει διεγερθεί, είναι σχετικά μικρό και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους δεν μπορεί να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.