ΟΣΕ: Μεταβατικός πρόεδρος ο Γιώργος Ιωάννου

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος(Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Ιωάννου, ορίστηκε ως μεταβατικός πρόεδρος του ΔΣ του ΟΣΕ , μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ν. 5062/2023.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ διαμορφώθηκε ως εξής:

• Γιώργος Ιωάννου, μεταβατικός Πρόεδρος

• Παναγιώτης Τερεζάκης, μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος

• Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου, Μέλος

• Χριστίνα Βασιλοπούλου, Μέλος

• Βασίλης Γιαννακουλόπουλος, Μέλος

• Ιωάννης Πετρόπουλος, Μέλος

• Βασίλης Βελαώρας, Μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η συνολική αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του Οργανισμού και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Η επιλογή των προσώπων για την κάλυψη των θέσεων του νέου ΔΣ πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, την ελεγκτική, αλλά και την ποσόστωση των φύλων.

Ο νέος πρόεδρος του ΟΣΕ Γιώργος Ιωάννου, αμέσως μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Ελληνικός Σιδηρόδρομος χρειάζεται μια νέα κουλτούρα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, σχεδιάζοντας το αύριο της εταιρικής του πορείας. Αυτή θα επιτευχθεί ενδυναμώνοντας και αναπτύσσοντας το προσωπικό στο εσωτερικό του, και εμπεδώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία στη σχέση του με την κοινωνία και τους συνεργάτες και εταίρους του. Στη μετεξέλιξη που τώρα δρομολογείται, οι αξίες της αριστείας και της ευθύνης του καθήκοντος αποτελούν μοχλούς προόδου - εκεί στοχεύουμε σαν διοίκηση που σέβεται την ιστορία, μαθαίνει από το παρελθόν και ατενίζει το μέλλον με όραμα και πλάνο. Και θεωρώ ότι η πολύχρονη ακαδημαϊκή μου παρουσία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των νέων κατευθύνσεων που έχει οριοθετήσει η πολιτική ηγεσία, δίνοντας μια χροιά ανανέωσης αλλά και σιγουριάς στις επερχόμενες αλλαγές».

Ακολουθεί βιογραφικό του νέου Προέδρου

Ο Γιώργος Ιωάννου είναι Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με σημαντική εμπειρία και επιτεύγματα σε εταιρικά σχήματα και οργανισμούς, πέρα από την ακαδημαϊκή, ερευνητική και παιδαγωγική αριστεία που διέπει τις δραστηριότητές του στο πανεπιστήμιο.

Είναι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με M.Sc. από το Imperial College, UK, και διδακτορικό από το University of Maryland, USA, ενώ έχει διδάξει ως Καθηγητής στο Department of Industrial & Systems Engineering του Virginia Tech.

Στο πεδίο ακαδημαϊκών θέσεων ευθύνης, ο Καθηγητής Ιωάννου διετέλεσε Διευθυντής του αγγλόφωνου ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΜΒΑ International (2007-2017), και ήταν επικεφαλής στη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος από το διεθνή οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ). Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το πρόγραμμα έφτασε στην Top 10 κατάταξη στην Ευρώπη, πήρε το διεθνές βραβείο καινοτομίας για τις δράσεις του σε Social Media, αλλά και ελληνικά βραβεία για ψηφιακή στρατηγική, χρήση μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης και εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Επίσης, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης του ΟΠΑ, έχοντας επιβλέψει πάνω από δέκα διδακτορικές διατριβές, οι αποδέκτες των οποίων έχουν σημαντική ακαδημαϊκή εξέλιξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, City University London, Cardiff University κλπ.).

Την περίοδο 2008-2015 ήταν μέλος του διεθνούς Academic Advisory Council της Microsoft Co. προάγοντας δράσεις που σχετίζονται με ERP συστήματα για μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών του ΟΠΑ. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του American-Hellenic Chamber of Commerce (AmCham).

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ποσοτική / αναλυτική μελέτη επιχειρησιακών συστημάτων σε συνδυασμό με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, ενώ έχει μεγάλο συμβουλευτικό έργο σε ιδιωτικές εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Microsoft Excellence in Education και με Αριστεία Διδασκαλίας για τα μαθήματα που έχει διδάξει στα MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, ο Καθηγητής Γιώργος Ιωάννου ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καινοτομίας (2012-2014) και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, του μεγαλύτερου έργου δικτυακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα την περίοδο 2012-2017, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

