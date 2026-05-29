Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατικές» οργανώσεις δυο συμμορίες στη Βραζιλία

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως εγγράφει δυο ισχυρές βραζιλιάνικες συμμορίες στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων», αψηφώντας την εναντίωση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης.

Οι οργανώσεις αυτές, η Comando Vermelho (CV, «Κόκκινη Διοίκηση») και η Primeiro Comando da Capital (PCC, «Πρώτη Διοίκηση της Πρωτεύουσας»), συγκαταλέγονται στις «πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας», ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή την 5η Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

