Ισχυρή τριπλή σεισμική δόνηση στο Άγιο Όρος - 3,1, 3,8 και 4,6 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη Β. Ελλάδα

Τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα - Ισχυρότερος ο τρίτος σεισμός   

Σεισμός Άγιο Όρος

Τρεις σεισμοί, 3,1, 3,8 και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Άγιο Όρος, ταρακουνώντας περιοχές στη Β. Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 12 χλμ δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών. 

Σεισμός Άγιο Όρος

Η τρίτη δόνηση σημειώθηκε στο ίδιο σημείο και είχε ένταση 4,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 13,7 χιλιόμετρα. 

Σεισμός Άγιο Όρος 2

Ακολούθησαν και άλλες, μικρότερες δονήσεις 2.4, 1.8, 3.1, 1,6 Ρίχτερ.

