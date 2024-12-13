Τρεις σεισμοί, 3,1, 3,8 και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Άγιο Όρος, ταρακουνώντας περιοχές στη Β. Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 12 χλμ δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών.
Η τρίτη δόνηση σημειώθηκε στο ίδιο σημείο και είχε ένταση 4,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 13,7 χιλιόμετρα.
Ακολούθησαν και άλλες, μικρότερες δονήσεις 2.4, 1.8, 3.1, 1,6 Ρίχτερ.
