Τρεις σεισμοί, 3,1, 3,8 και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Άγιο Όρος, ταρακουνώντας περιοχές στη Β. Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 12 χλμ δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών.

Η τρίτη δόνηση σημειώθηκε στο ίδιο σημείο και είχε ένταση 4,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 13,7 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν και άλλες, μικρότερες δονήσεις 2.4, 1.8, 3.1, 1,6 Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.