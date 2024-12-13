Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από τη δράση του κυκλώματος που εξέδιδε παράνομες πολεοδομικές άδειες σε Σιθωνία και Νέα Προποντίδα, παρουσίασε ο ΣΚΑΪ.

Σε αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται πως δρούσε το κύκλωμα. Δηλαδή, φαίνονται τα μέλη του κυκλώματος, ιδιώτες και οι υπάλληλοι της πολεοδομίας να ανταλλάσσουν χρήματα μέσα σε καφέ της πόλης, ενώ σε άλλη φωτογραφία φαίνεται μέλος του κυκλώματος που καταθέτει χαρτονομίσματα σε υποκατάστημα τράπεζας.

Τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες

Σήμερα, το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν πέρασαν 12 από τους συνολικά 21 συλληφθέντες για το κύκλωμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συλληφθέντες δηλώνουν ότι είναι αθώοι. Αρνούνται κάθε κατηγορία. Τουλάχιστον όσοι έχουν απολογηθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ειδικότερα, οι δύο πρώτοι ιδιώτες μηχανικοί που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο τρίτος τοπογράφος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, λέγοντας ο ίδιος ότι τα τοπογραφικά που συνέταξε ήταν για νόμιμες άδειες και ο έτερος μηχανικός αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο ίδιος δήλωσε στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ένας επαγγελματίας που δεν θα συνεργαζόταν μαζί με το κύκλωμα αυτό δεν θα είχε τύχη σε μια τέτοια μικρή περιοχή.

Νέα μαρτυρία στον ΣΚΑΪ

Όπως αποτυπώνεται σε νέα μαρτυρία που φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ, ζητούσαν χρήματα ακόμη και για νόμιμες ενέργειες. Εκβίαζαν ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν ακόμη και για χρόνια προκειμένου να πάρουν άδειες και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

«Γνωστός μου, ο οποίος μου εκμυστηρεύθηκε ότι θέλησε να ζητήσει μια εργασία νόμιμη στην πολεοδομία και του ζήτησαν 20 χιλιάδες ευρώ. Κάποιος μεσάζων, ο ίδιος έμεινε πίσω και σταμάτησε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσοι δεν είχαν ή δεν ήθελαν να πληρώσουν χαρακτηρίζονταν ως ψιλικατζήδες από τα μέλη του κυκλώματος.

«Εγώ έκανα μια καταγγελία, είχα δει μερικές περιπτώσεις για παράνομες άδειες. Ανάβω ένα καντηλάκι, σε ένα εκκλησάκι, πριν πάω στη δουλειά μου. Εκεί φύλαγε κάποιος και όταν άναψα το καντήλι, παρουσιάστηκε μπροστά μου με ένα κράνος, με χτύπησε μια γροθιά και ευτυχώς - είμαι τυχερός σε αυτό - μου έσπασε το ζυγωματικό αλλά έπεσα από τον βράχο κάτω 3,5 μέτρα και δεν με αποτελείωσε.», δήλωσε θύμα ξυλοδαρμού.

Στο επίκεντρο των Αρχών η διάρρηξη στην πολεοδομία της Σιθωνίας

Η διάρρηξη στο στρατηγείο της εγκληματικής ομάδας, στην πολεοδομία της Σιθωνίας, έχει μπει στο επίκεντρο των Αρχών που εξετάζουν, ποιος και γιατί ήθελε να έχει πρόσβαση και να εξαφανίσει φακέλους συγκεκριμένων πολεοδομικών υποθέσεων.

Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε 5 με 6 τραπεζικές θυρίδες αλλά και πολυτελή ακίνητα που φέρεται να αποκτήθηκαν το επίδικο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Χαλκιδικής από 4 πρωταγωνιστικά μέλη του κυκλώματος. Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία όλων των κατουγορουμένων.

Αύριο Σάββατο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή και τα υπόλοιπα 9 μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους και οι πρωταγωνιστές των 3 εγκληματικών υποομάδων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

