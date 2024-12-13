Της Έλενας Γαλάρη

Από ψυχίατρο εξετάστηκε η 35χρονη αστυνομικός η οποία έχει καταγγείλει τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, που υπηρετούσε στη Βουλή, για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος των ανηλίκων παιδιών της και της ιδίας.

Σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος της Γιάννης Μπαρκαγιάννης αναφέρει:

«Όσον αφορά την υπόθεση γνωστή ως υπόθεση του "Αστυνομικού της Βουλής", ως συνήγοροι της 35χρονης αστυνομικού και μητέρας των ανήλικων τέκνων δηλώνουμε ότι σήμερα κατά την εξέταση, που πραγματοποιήθηκε από τον διορισμένο από τον ανακριτή πραγματογνώμονα, παράσταση του τεχνικού μας συμβούλου, ενημερωθήκαμε ότι αναμένεται εντός εβδομάδας, να συνταχθεί η γνωμάτευση του πραγματογνώμονα, βάση των ευρημάτων και του πορίσματος που εξήχθη από τη σημερινή εξέταση.

Έπειτα αυτής θα γίνει τοποθέτηση του τεχνικού μας συμβούλου.

Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να γίνει οιαδήποτε τοποθέτηση αναφορικά με τα αποτελέσματα, ωστόσο σίγουρα καταρρίπτεται κάθε ισχυρισμός του δράστη και προφυλακιστέου αστυνομικού, ότι όλα όσα έχει καταγγείλει η εντολέας μας βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας της.

Τυχόν περαιτέρω τοποθέτηση σχετικά με τα αναμενόμενα ευρήματα της σημερινής εξέτασης είναι αδύνατον να γίνει από οποιαδήποτε πλευρά, καθώς προσβάλλεται βάναυσα το ιατρικό απόρρητο.



