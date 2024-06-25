Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 35χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, όταν εκείνη επέβαινε σε δίκυκλο, κι αφού την ανέτρεψε την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε.

Για το περιστατικό που καταγγέλθηκε πριν από μία εβδομάδα στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης τού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πράξη για την οποία απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί πρόσφατα για το ίδιο αδίκημα, όταν φτάνοντας έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του, άρχισε να πυροβολεί με κυνηγετική καραμπίνα, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην απολογία του, ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του, με την οποία έχουν τέσσερα παιδιά, «συνεχώς τον προκαλεί» τονίζοντας ότι οι καβγάδες ξεκίνησαν για οικονομικής φύσεως θέματα.

