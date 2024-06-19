Παραδόθηκε ο 41χρονος ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης εν διαστάσει συζύγου παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα επέβαινε σε δίκυκλο κι αφού την ανέτρεψε την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Δύο 24ωρα αργότερα κι αφού παρήλθε το αυτόφωρο, ο 41χρονος, αλβανικής καταγωγής, παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλκηδόνας θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.