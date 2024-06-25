Viral: Άγριο ξύλο μετά μουσικής σε beach bar της Χαλκιδικής

Υποτίθεται ότι σε ένα κλαμπ, πίνεις διασκεδάζεις και είσαι χαλαρός, ειδικά το καλοκαίρι – όχι; Προφανώς, οι θαμώνες γνωστού κλαμπ στην Καλλιθέα Χαλκιδικής δεν ήταν τόσο χαλαροί και υα ξημερωματα της Κυριακής έκαναν το μαγαζί… καλοκαιρινό.

Για άγνωστο λόγοι, δυο παρέες πιάστηκαν στα χέρια και έπαιξαν ξύλο μετά μουσικής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο μαγαζί εκτοξεύονταν τραπέζια και μπουκάλια! Το βίντεο του καυγά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και σύντομα έγινε viral.

Μάλιστα, επικράτησε τετοιος πανικός που - όπως ανέφερε μια αυτόπτης μάρτυρας στο ΤικΤοκ - το μαγαζί γέμισε με αίματα ενώ οι υπεύθυνοι έκλεισαν νωρίτερα το κλαμπ, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Πηγή: skai.gr

