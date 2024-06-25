Σημαντικές ζημιές εμφάνισε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) ο αναπτυξιακός φορέας του Δήμου Αθηναίων, το 2023.

Σύμφωνα με το δήμο Αθηναίων, οι ζημιές ανέρχονται στα 3.650.000 ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2.000.000 ευρώ αποτελούν σωρευμένες ζημιές του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ, μέσω του οποίου μισθώνονταν σπίτια σε πρόσφυγες.

Το υπόλοιπο ποσό αφορά έξοδα χρήσης και σωρευμένες ζημιές από λανθασμένο τρόπο λογιστικής διαχείρισης, της προηγούμενης διοίκησης .

Ήδη η νέα Διοίκηση της ΕΑΤΑ, με εντολή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ξεκινά έλεγχο από ορκωτούς λογιστές και νομικούς για την προηγούμενη περίοδο. Θα ακολουθήσει εκτεταμένος διαχειριστικός έλεγχος σε βάθος χρόνου, ώστε να αναδειχθούν οι αιτίες των μεγάλων ζημιών και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες που θα προκύψουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόσφατη απόφασή του, ενέκρινε την αναγκαία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω των ζημιών.

Ήδη μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας Διοίκησης, ο φορέας εξυγιαίνεται και εκσυγχρονίζεται, καθώς αλλάζει ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης, ενώ αποκτά και τεχνική υπηρεσία για πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

