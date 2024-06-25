Τις προσεχείς ημέρες θα πιστωθεί, με τη 18η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.137 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 3.649.115 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από αυτά, ποσό 1.675.463 ευρώ αφορά 897 φυσικά πρόσωπα και ποσό 1.973.652 ευρώ, 240 νομικά πρόσωπα. Συνολικά, θα επιδοτηθούν 1.225 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 31.567.689 ευρώ σε 9.211 δικαιούχους για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος, τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 36.941.312 ευρώ.

Ταυτόχρονα με τη νέα έγκριση πίστωσης για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», υπεγράφη η τροποποίηση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 31/7/2024 και η προθεσμία υλοποίησης των έργων έως και 31/12/2025, στη δράση επιδότησης δημόσιων σταθμών φόρτισης «Φορτίζω Παντού».

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης.

Στόχος του «Φορτίζω Παντού» είναι η εγκατάσταση κατ' ελάχιστον 4.500 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με την αθροιστική εγκατεστημένη ισχύ των σημείων αυτών να ανέρχεται σε 300.000 kW.

Η δράση «Φορτίζω Παντού» χρηματοδοτείται με 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης λειτουργεί επίσημη διαδικτυακή πύλη (https://fortizopantou.gov.gr).

