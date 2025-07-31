Στη φυλακή οδηγείται 75χρονος μετά την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, διότι παρενοχλούσε σεξουαλικά την 11χρονη γειτόνισσά του, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος ανήλικης, κατ’ εξακολούθηση, χωρίς να αναστείλει ή μετατρέψει την ποινή, την οποία καλείται να εκτίσει στο σύνολό της, αφού η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεσή της.

Ο ηλικιωμένος, με καταγωγή από την Αλβανία, συνελήφθη πριν από λίγες μέρες με την αυτόφωρη διαδικασία, όταν τον κατήγγειλαν οι γονείς της ανήλικης.

Όπως ανέφεραν στην καταγγελία τους, ο 75χρονος προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και πράξεις προς την θυγατέρα τους κι ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του το οποίο γειτνιάζει με το δικό τους. Ανάλογο περιστατικό κατήγγειλαν πως συνέβη και τον περασμένο Μάιο. «Το παιδί δεν θέλει να βγει στο μπαλκόνι, δεν θέλει να τον βλέπει και φοβάται να βγει μόνη της έξω», ανέφεραν εξεταζόμενοι από το δικαστήριο.

Γειτόνισσα που κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη, περιέγραψε παρόμοια περιστατικά που συνέβησαν στο παρελθόν. «Κάνει χειρονομίες, δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Τέσσερα χρόνια που είμαι στη συγκεκριμένη γειτονιά έχουμε προβλήματα μαζί του», κατέθεσε.

Ο ίδιος στην απολογία του δεν αποδέχθηκε την κατηγορία, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι όλα είναι ψέματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

