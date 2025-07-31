Νέα δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της «υπόθεσης- μυστήριο» του τρίχρονου κοριτσιού στο Παλαιό Φάληρο, έχουν στα χέρια τους οι αρχές, οι οποίες μελετούν «καρέ- καρέ» δυο βίντεο, λίγες στιγμές πριν βρεθεί νεκρό το παιδί.

Τα «κομμάτια του παζλ» αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους, όσον αφορά την υπόθεση του νεκρού κοριτσιού στην παραλία Εδεμ, το οποπιο βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πιο συγκεκριμένα, «στο μικροσκόπιο» μπαίνουν δύο φωτογραφίες- ντοκουμέντα από τα δύο επίμαχα βίντεο που βρίσκονται στα χέρια λιμενικού και αστυνομίας, καθώς και τα βίντεο που μπορούν να δώσουν φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα:

Η πρώτη φωτογραφία ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ λίγα μέτρα μακριά από την παραλία, δείχνει τα ξημερώματα της Κυριακής μια γυναίκα με δύο παιδιά- το τρίτο στο καρότσι- να περνούν από το επίμαχο σημείο.

Το μικρό παιδί φοράει μαγιό που φαίνεται να είναι ίδιο με εκείνο που φορούσε η νεκρή τρίχρονη.

Μια ακόμη φωτογραφία από κάμερα στις 9 το βράδυ του Σαββάτου δείχνει την ίδια γυναίκα με το ασπρόμαυρο φόρεμα να είναι σταματημένη σε περίπτερο και δίπλα της να βρίσκεται το καρότσι με το παιδί.

Εντύπωση προκαλεί πως το κοριτσάκι φοράει καπέλο παρόλο που είναι νύχτα, ενώ είναι δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας του καροτσιού.

Το παραπάνω, οδηγεί τα αρμόδια στελέχη, στο να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο, το τρίχρονο κορίτσι να μεταφερόταν σε ημιθανή ίσως ημιλιπόθυμη- «κοιμισμένη» κατάσταση στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου και εγκαταλείφθηκε στη θάλασσα, όπου επήλθε ο θάνατος.

Επίσης, δεν αποκλείουν το κοριτσάκι να έχασε τη ζωή του κοντά στο σημείο που βρέθηκε, όταν κάποιος το άφησε ή το πέταξε μέσα στη θάλασσα.

Δεύτερο βίντεο

Σύμφωνα με δεύτερο βιντεοληπτικό υλικό η γυναίκα εν συνεχεία, καταγράφεται με τα δύο παιδιά και με άδειο το καρότσι.

Στο δεύτερο βίντεο, πέντε ώρες μετά, φαίνεται σκυμμένη πάνω από το άδειο καρότσι, και έπαιρνε πράγματα από αυτό, τα οποία τοποθετούσε σε μια σακούλα.

Πηγαίνει σε πάρκο, αφήνει το καρότσι και περιμένει το λεωφορείο προς Πειραιά.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν πηγές του λιμενικού, υπάρχει εικόνα ενός ταξί που αποβιβάζει ένα ζευγάρι, και επιβιβάζεται σε αυτό η συγκεκριμένη γυναίκα με τα δύο παιδιά, έχοντας κατεύθυνση προς Πειραιά.

Οι χειριστές της υπόθεσης αναζητούν επιπρόσθετο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν ταξί που κινήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα, επιχειρώντας να βρουν τον οδηγό, ο οποίος θα μπορούσε να τους κατευθύνει για το σημείο κατάληξης της συγκεκριμένης γυναίκας με τα παιδιά.

Πώς η ιατροδικαστική έκθεση «κουμπώνει» στα βίντεο

Οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Γιώργος Ντιλέρνια, στην έκθεσή τους αναφέρουν πως εντόπισαν μακροσκοπικά ευρήματα ενδεικτικά πνιγμού.

Υπάρχουν αρκετά μεταθανάτια τραύματα, στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του μικρού κοριτσιού, τα οποία μπορούν να εξηγηθούν από την τριβή της σορού σε βράχια και πυθμένα. Υπάρχουν όμως δύο προθανάτια τραύματα, στο αριστερό μέρος του κεφαλιού και στο δεξί γόνατο.

Αυτά μπορεί να συνέβησαν λίγο πριν πεθάνει το άτυχο παιδί, όταν κάποιος κυματισμός το χτύπησε σε βράχια ή άγριο πυθμένα θάλασσας.

Οι ενδείξεις αναφορικά με τον χρόνο παραμονής του παιδιού στη θάλασσα, είναι 1,5 με 2 ώρες από την ώρα του εντοπισμού του.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι η διαβροχή, το ρυτίδιασμα χεριών και ποδιών, όπως και η μικρή ποσότητα ύδατος με άμμο, σε πνεύμονες και στομάχι, αναδεικνύουν το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στο νερό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ο θάνατος του παιδιού προσδιορίζεται χρονικά, μεταξύ 22:00 με 23:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Οι οπτικές καταγραφές και τα χρονικά δεδομένα από την ιατροδικαστική εξέταση, φαίνεται να «ταιριάζουν» με τα δύο βίντεο, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όπου έχουν σταλεί για ανάλυση.

Σε κάθε περίπτωση, από νωρίς το πρωί συνεργεία της ασφάλειας και του λιμενικού πραγματοποιούν ελέγχους σε παρακείμενα καταστήματα και ξενοδοχεία για να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα.

Η υπόθεση μυστήριο φαίνεται να είναι ένα βήμα πριν την εξιχνίασή της καθώς οι αρχές εκτιμούν πως οι απαντήσεις που αναζητούν βρίσκονται σε αυτά τα δύο βίντεο.

Πηγή: skai.gr

