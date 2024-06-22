Τρία φορτηγά τυλίχθηκαν στις φλόγες έξω από το γήπεδο των Διαβατών στις 1.20 μετά τα μεσάνυχτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ΙΧ φορτηγό ψυγείο προκαλώντας ζημιές στο δεξί εξωτερικό μέρος της καμπίνας και επεκτάθηκε και σε δύο φορτηγά, που ήταν σταθμευμένα στην ίδια περιοχή, καθώς και σε ξερά χόρτα.

Πυροσβέστες έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς και την έσβησαν. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

