«Φωτιά» έχουν πάρει οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, τηλεθεατής της εκπομπής.

Όπως είπε ο κ. Κρικέλας, «έκλεισα εισιτήρια για μία διαδρομή από την Ίο στη Νάξο και το κόστος για τριμελή οικογένεια με αυτοκίνητο ήταν 350 ευρώ. Είναι μία διαδρομή περίπου 30 λεπτά, πολύ σύντομη διαδρομή. Δεν έχουμε επιλογή για συμβατικό πλοίο, μόνο με ταχύπλοο. Επειδή το αυτοκίνητό μου έχει μήκος 4, 7 μέτρα πληρώνω 100% παραπάνω από τον ναύλο για το απλό αυτοκίνητο».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των Συνδέσμου Επιβατηγού ναυτιλίας, Διονύσης Θεοδωράτος «παρουσιάζεται στα ενδο-κυκλαδικά δρομολόγια από κάποια ταχύπλοα να έχουν αυξημένο κόστος στα εισιτήρια. Υπάρχουν όμως και συμβατικά πλοία που κινούνται σε αυτές τις διαδρομές, με πολύ χαμηλό κόστος».

Αναφορικά με το κόστος των ναύλων, ο κ. Θεοδωράτος επισήμανε ότι «από το 2022 οι τιμές των ναύλων είναι σταθερές. Υπάρχει μία διαφορά 1 ευρώ στην οικονομική θέση μόνο στη γραμμή Πειραιάς - Ηράκλειο και Πειραιάς - Χανιά, λόγω της επιβολής του πανευρωπαϊκού περιβαλλοντικού τέλους ETS. Στις υπόλοιπες διαδρομές, τόσο από τη Ραφήνα όσο και από τον Πειραιά, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Υπάρχουν αρκετές προσφορές από τις εταιρείες για να μπορέσει να ταξιδέψει ο κόσμος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.