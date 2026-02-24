Μια επεισοδιακή διάρρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη.

Διαρρήκτες έσπασαν τζάμι στην πρόσοψη ενός καταστήματος κάβας ποτών, καταφέρνοντας να τρυπώσουν μέσα. Για κακή τους τύχη όμως το κατάστημα είχε κλειστό κύκλωμα από κάμερες, εντοπίζοντας τους, με αποτέλεσμα να σημάνει ο συναγερμός και ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο οι διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν μέσα στο μαγαζί διότι η τρύπα από την οποία είχαν μπει ήταν πάνω από την κεντρική πόρτα του καταστήματος, σε ύψος που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν για να φύγουν ανενόχλητοι και δεν είχαν τρόπο για να ανέβουν ως εκεί και να βγουν έξω.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις συλλαμβάνοντας τον έναν δράστη.

Ο δεύτερος δεν εντοπίστηκε, εικάζεται πως τράπηκε σε φυγή, με την αστυνομία να τον αναζητά.

Πηγή: thespost.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.