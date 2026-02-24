Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς και έως τον κόμβο Κηφισίας. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Θηβών, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.

