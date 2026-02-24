Του Μάκη Συνοδινού

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Κηφισιά με πρωταγωνιστή γνωστό μάνατζερ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 72χρονος, δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών στη Δροσιά και ανέπτυξε ταχύτητα.

Για περίπου 10 χιλιόμετρα οι αστυνομικοί τον καταδιωκαν μέχρι τη Κηφισιά όπου το smart που οδηγούσε ακινητοποιήθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παραβάσεις του ΚΟΚ.

