Ληστεία σε βενζινάδικο της Κρήτης - Βίντεο δείχνει καρέ-καρέ τις ενέργειες των δραστών

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη ληστεία που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέφυγαν πεζοί από το σημείο, ενώ εκτιμάται ότι είχαν όχημα σε κοντινή απόσταση ή ότι τους ανέμενε συνεργός για τη διαφυγή τους.

Κατά πληροφορίες, πήραν 200 ευρώ καθώς και - μεταξύ άλλων - τσιγάρα, τσίχλες και άλλα είδη από το κατάστημα του πρατηρίου.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

