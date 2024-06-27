Στην προσαγωγή οκτώ ατόμων, που διαμαρτύρονταν για την Παλαιστίνη προχώρησαν πριν από λίγη ώρα οι Αρχές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και πέταξαν τρικάκια.



Σημειώνεται ότι στο κινηματοθέατρο είναι προγραμματισμένη για αύριο ομιλία του ο Αντιπροέδρου αρμόδιου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτη Σχοινά και Μάικλ Ο’ Φλάερτι, Επίτροπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Αντιπρόεδρος θα εκφωνήσει ομιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

