Προσοχή: Ανακαλείται παρτίδα με καπνιστή πέστροφα- Βρέθηκε παθογόνος μικροοργανισμός

Στην ανάκληση παρτίδας καπνιστής πέστροφας από την αγορά λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes, προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία καπνιστής πέστροφας, με την εμπορική ονομασία «ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ DODONI» με αριθμό παρτίδας 01280524 και ημερομηνία λήξεως 07/10/2024, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση TSIALIOS FARM ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΕ που εδρεύει στην Σινώπη Πρέβεζας.

Μετά την εξέταση από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

