Χαμογελαστά πρόσωπα, παραδοσιακές στολές και οικογένειες βρέθηκαν στο επίκεντρο κατά τη μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας., η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα (24/3).

Η μαθητική παρέλαση έγινε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ είχε προηγηθεί και η κατάθεση στεφάνων από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Αύριο, στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σήμερα στο κέντρο της Αθήνας κατά τη μαθητική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Επίσης, υπάρχει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών, από την 06:00 έως το τέλος της παρέλασης στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό Λεωφ. Βασ. Σοφίας , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος Βασ. Γεωργίου Α΄ , σε όλο το μήκος της

, σε όλο το μήκος της Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Επιπρόσθετα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι την Τρίτη 25-3-2025 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

