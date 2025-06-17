Αύξηση κατά 1.225 θανάτους ή 3,5% σημείωσαν οι θάνατοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19, τις πρώτες 14 εβδομάδες εφέτος (30/12/2024- 06/04/2025), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συνολικά, καταγράφηκαν 36.342 θάνατοι (18.276 άνδρες και 18.066 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (01/01/2024- 07/04/2024) είχαν ανέλθει σε 35.117 θανάτους (17.742 άνδρες και 17.375 γυναίκες).

Μείωση κατά 1.906 θανάτους (5%) σημειώθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων 14 εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2019- 2024 (38.248 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2019- 2024 ανέρχονται σε:

7,5% το 2024 σε σχέση με το 2023 (37.945 θάνατοι), σε -13,7% το 2023 σε σχέση με το 2022 (43.968 θάνατοι), σε 17,8% το 2022 σε σχέση με το 2021 (37.338 θάνατοι), σε 0,8% το 2021 σε σχέση με το 2020 (37.627 θάνατοι) και σε 0,4% το 2020 σε σχέση με το 2019 (37.492 θάνατοι).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο των πρώτων 14 εβδομάδων του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 9η (24/02/2025- 02/03/2025), την 11η (10/03/2025- 16/03/2025) και τη 10η εβδομάδα (03/03/2025- 09/03/2025), κατά 17,9%, 17,5% και 17% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 3η (13/01/2025- 19/01/2025), την 1η (30/12/2024- 05/01/2025) και την 5η εβδομάδα (27/01/2025- 02/02/2025), κατά 9%, 8,2% και 4,6% αντίστοιχα.

Ανά ηλικιακή ομάδα των θανόντων, παρατηρείται μείωση των θανάτων σε 11 και αύξηση σε 7 ηλικιακές ομάδες, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η ηλικιακή ομάδα 20 έως 24. Οι κυριότερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 ετών (760 θάνατοι), 75 έως 79 ετών (225 θάνατοι) και 70 έως 74 ετών (161 θάνατοι). Ενώ οι κυριότερες μειώσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών (57 θάνατοι), 65 έως 69 ετών (13 θάνατοι) και 85 έως 89 ετών (11 θάνατοι).

Ανά περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, παρατηρείται αύξηση των θανάτων σε 10 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κρήτης κατά 543, 180 και 141 θανάτους αντίστοιχα. Ενώ οι μειώσεις παρατηρούνται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας κατά 59, 31 και 17 θανάτους αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.