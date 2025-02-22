Πλάνα από το εσωτερικό φαρμακείου είδαν το φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη, όπου διαρρήκτες μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα κατάφεραν να προκαλέσουν ζημιές, για να πάρουν λίγα ευρώ που ήταν στο ταμείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χατζηκόρτσου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων οι διαρρήξεις φαρμακείων καθημερινά είναι πολλές, με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί να είναι έντρομοι, γιατί δεν ξέρουν πώς να σταματήσουν κάτι τέτοιο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του φαρμακείου, οι δράστες δεν χρειάζονται ούτε λεπτό για να διαρρήξουν ένα φαρμακείο. Σπάνε την τζαμαρία και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αδειάζουν το ταμείο που περιέχει ως λεία μόλις 40 ευρώ και η ζημιά που προκλήθηκε στο φαρμακείο αγγίζει τα 600 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι διαρρήκτες δεν έχουν συλληφθεί ακόμα και αναζητούνται από τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

