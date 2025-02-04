Ο Παύλος Ντε Γκρες κουμπάρος στο γάμο του αδερφού του, Νικόλαου και της Χρυσής Βαρδινογιάννη

Ο Παύλος Ντε Γκρες θα είναι ένας εκ των κουμπάρων στον προσεχή και πολυζητημένο γάμο του αδερφού του, Νικόλαο Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, που θα τελεστεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025, στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

Καθώς η πλησιάζει η ημερομηνία για την μεγάλη ημέρα, οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η λαμπερή δεξίωση θα γίνει στο Ναυτικό Όμιλο του Πειραιά.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, γαμπρός και νύφη θα φορέσουν με κορώνες αντί για τα καθιερωμένα στέφανα, καθώς αποτελεί παράδοση την οποία κρατά ακόμα η τέως βασιλική οικογένεια.

Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εντός της εκκλησίας αναμένεται να υπάρχει ολιγομελής χορωδία που θα παίζει βυζαντινή μουσική.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας, οι Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη ζήτησαν και έλαβαν και την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.



Αν και το ζευγάρι έχει μοιραστεί κάποιες πληροφορίες για τη σημαντική αυτή ημέρα, πολλές λεπτομέρειες παραμένουν επτασφράγιστες.

Η λίστα των καλεσμένων, που αναμένεται να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο, αποτελεί αντικείμενο μεγάλης περιέργειας.

Ο γάμος αυτός, που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας ήδη, προβλέπεται να είναι ένα από τα πιο μεγάλα κοσμικά events της χρονιάς.

