Οικονόμου: Αυξήθηκαν τα αεροπορικά δρομολόγια από τη Σαντορίνη – Λογικές οι τιμές για την εποχή

Αποκαθίσταται η δυνατότητα μετακίνησης από τη Σαντορίνη ενώ οι τιμές έχουν πάει σε λογικές, για την εποχή, τιμές, υποστήριξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου.

Τοποθετούμενος στο πλαίσιο της κύρωσης συμφωνίας Ελλάδας-Μολδαβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης, ο κ. Οικονόμου ανέφερε: «Όπως εχθές είπαμε ότι δεν μπορούν κάποιοι να κερδοσκοπούν, σήμερα, για να είμαι δίκαιος, βλέπω ότι αυξήθηκαν τα δρομολόγια. Από χθες μάλιστα έχει ξεκινήσει αυτό, και σήμερα συνεχίζεται. Είδα την ανακοίνωση, πχ της Aegean, μιας βασικής εταιρείας, η οποία, από τέσσερα δρομολόγια έχει πάει στα εννέα εχθές, και από τέσσερα στα οκτώ δρομολόγια σήμερα. Αυτό έχει αποκαταστήσει και τη δυνατότητα της μετακίνησης των ανθρώπων και οι τιμές έχουν πάει πάλι στα 50 με 60 ευρώ, το οποίο είναι μία κανονική, λογική τιμή για την εποχή».

Ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτό δε σημαίνει ότι, όταν παρουσιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα, δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά, δεν θα τα βλέπουμε και δεν θα τα σχολιάζουμε αλλά και δεν θα τα επικρίνουμε, και ότι δεν θα είμαστε από πάνω, σε σχέση με το ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτές και δεκτές αυτές οι συμπεριφορές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

