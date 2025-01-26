Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών

Χιλιάδες κόσμου συμμετέχει στη διαμαρτυρία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που είχε ως συνέπεια τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Σϋμφωνα με το thestival.gr, η συγκέντρωση γίνεται με αφορμή το κάλεσμα από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την τραγωδία. Στη συγκέντρωση συμμετέχουν φορείς, φοιτητές, σωματεία αλλά και απλοί πολίτες.

«Δεν έχω οξυγόνο»! Η δραματική αυτή φράση που φώναξε ένα νεαρό κορίτσι (το οποίο κατέληξε) λίγα δευτερόλεπτα μετά την σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη και η οποία ηχογραφήθηκε από το σύστημα του 112 που είχε καλέσει αυτόματα ένα κινητό τηλέφωνο αποτελεί το κεντρικό σύνθημα της διαδήλωσης.

«Έχει αγαλλιάσει η ψυχή μου και η ψυχή του γιου μου με όλο τον κόσμο που συμμετέχει στη συγκέντρωση. Πιστεύω ότι θα τους νικήσουμε. Έχουμε ένα κράτος απέναντί μας, που έχει συγκαλύψει αυτό το έγκλημα αλλά θα τους κερδίσουμε», αναφέρει ο Παύλος Ασλανίδης που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα στα Τέμπη.

«Απαιτούμε, σύμφωνα με τη φωνή της κόρης μου που έχει ακουστεί, τη δικαίωση όλων των παιδιών για να ζήσουν και τα παιδιά που είναι εν ζωή, μία δίκαιη ζωή», ανέφερε η μητέρα της Φραντζέσκα Μπέζα, η οποία έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στο κάλεσμά τους οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να διερευνηθούν όλα τα αίτια της έκρηξης ενώ στρέφονται και κατά του μέχρι πρότινος Προέδρου της Βουλής και επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, τον οποίο και εγκαλούν για θάψιμο των δικογραφιών της υπόθεσης.

Με αφορμή τη διαμαρτυρία συγγενών των θυμάτων έξω από τη Βουλή, υπήρξαν καλέσματα για διαμαρτυρίες σε κάθε γωνία της Ελλάδας αλλά και σε πολλές πόλεις του Εξωτερικού από Έλληνες της Ομογενειας.

Στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τη διαδήλωση της Καμάρας, υπάρχουν αντίστοιχα καλέσματα για Καλαμαριά και Χαλκηδόνα.

