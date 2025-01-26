Κλειστός ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης για τα Τέμπη

Κλειστός είναι ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης για το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, αλλά ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό και οι συρμοί δεν σταματούν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Μετρό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

