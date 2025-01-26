Κλειστός ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης για τα Τέμπη

Λογαριασμός
Κλειστός ο «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι συρμοί του Μετρό διέρχονται κανονικά αλλά δεν σταματούν στον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» 

Κλειστός είναι ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης για το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, αλλά ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό και οι συρμοί δεν σταματούν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Μετρό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

