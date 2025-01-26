Κλειστός ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης για τα Τέμπη

Κλειστός είναι ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης για το δυστύχημα στα Τέμπη.
«Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, αλλά ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό και οι συρμοί δεν σταματούν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Μετρό.
- «Δεν έχω οξυγόνο»: Χιλιάδες πολίτες στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- Έξι συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ηράκλειο: Ανάμεσά τους ένας ανήλικος- Χειροπέδες και στη μητέρα του, για παραμέληση
- Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 52χρονου - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και πέρασε με κόκκινο για να αποφύγει έλεγχο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.