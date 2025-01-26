Σε έξι συνολικά συλλήψεις για δύο διαφορετικά περιστατικά, με διαφορά λίγης ώρας, προχώρησαν αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Στη μία περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης Ηρακλείου συνέλαβαν έναν ανήλικο, στην κατοχή του οποίου εντόπισαν 67 γραμμάρια κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη δεύτερη περίπτωση, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης Ηρακλείου, προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις αλλοδαπών, καθώς σε έλεγχο που τους έγινε, εντοπίστηκε ότι είχαν στην κατοχή τους 39,6 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση και για τις δύο υποθέσεις, ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.