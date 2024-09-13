Ξεκινάει από το υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας της Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) η πιλοτική λειτουργία δώδεκα κέντρων αναφοράς, στο πλαίσιο του προγράμματος νοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι, για ασθενείς και ιδιαίτερα για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σταθμός εκκίνησης της όλης προσπάθειας είναι η Γ' Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, όπου εδώ και δεκαπέντε χρόνια παρακολουθούνται περισσότερα από 250 παιδιά με σοβαρά χρόνια νοσήματα και προβλήματα υγείας.

Στόχος του έργου είναι η παροχή ασφαλούς, μακροχρόνιας, ολοκληρωμένης, εξατομικευμένης φροντίδας στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.

Ως νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι ορίζεται κάθε μορφή ιατρονοσηλευτικής υποστήριξης ασθενών στο σπίτι τους, με σκοπό τη διατήρηση σταθερής κατάστασης της υγείας τους, την αποθεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, σε ασφαλείς συνθήκες, ανάλογες της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά ταυτόχρονα με την ψυχολογική σταθερά του προσωπικού χώρου. Η νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι οργανώνεται σε τριτοβάθμια νοσοκομεία και αφορά ενήλικες, εφήβους και παιδιά με σοβαρά, σύνθετα προβλήματα υγείας ή και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία σε νοσοκομείο και δύνανται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαραίτητα κριτήρια, να συνεχίσουν την νοσηλεία - αποθεραπεία τους στο σπίτι.

Τα προγράμματα νοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι στελεχώνονται από μια πολυεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, που περιλαμβάνει τις ειδικότητες γιατρού, νοσηλευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού. Η ευθύνη των ιατρικών αποφάσεων παραμένει στους θεράποντες γιατρούς του νοσοκομείου αναφοράς, με εξασφαλισμένη τη δυνατότητα άμεσης εισαγωγής στο νοσοκομείο, σε περίπτωση που η κατάσταση υγείας του ασθενή επιδεινωθεί.

Πριν από λίγες μέρες, στο Αμφιθέατρο του Ιπποκρατείου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μιας σειράς ημερίδων για τη νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι, με την ενεργό συμμετοχή των οικογενειών και των φροντιστών των ασθενών. Την ημερίδα χαιρέτισαν ο υφυπουργός Υγείας, Μ. Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λ. Βιλδιρίδη, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χ. Φείδας, ο πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Σ. Τριαρίδης και η πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ Δ. Καϊτελίδου. Στην ημερίδα, στην οποία συμμετείχε και το «Χαμόγελο του παιδιού», έγινε ενημέρωση για την εν λόγω δράση που φιλοδοξεί να επεκταθεί στο σύνολο της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

