Του Μάκη Συνοδινού

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Σμύρνη, καθώς εντός διαμερίσματος εντοπίστηκε νεκρός 46χρονος άντρας με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, η αδερφή του τηλεφώνησε στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου αναφέροντας πως ο αδερφός της είναι νεκρός.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία που έφτασαν στο σημείο.

Το θύμα εντοπίστηκε στον καναπέ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχει εντοπιστεί το μαχαίρι.

Σύμφωνα με πηγές, εξετάζεται από την Αστυνομία η εμπλοκή της αδερφής του θύματος στην υπόθεση, ενώ σημειώνεται πως έχει νοητική στέρηση, όπως είχε και το θύμα, και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία μαζί της.

Η Αστυνομία ανέμενε το πόρισμα του ιατροδικαστή, συμπέρασμα του οποίου έδειξε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Αρχικά δεν είχε ξεκαθαριστεί, αν το τραύμα στην κοιλιακή χώρα προήλθε από αιχμηρό αντικείμενο ή λόγω του χειρουργείου.

Πηγή: skai.gr

