Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ δεν καταρρέει - Οι πολίτες να μην δίνουν τα λεφτά τους στις ιδιωτικές κλινικές

«Η δική μου προτροπή στους πολίτες είναι να εμπιστεύονται το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ λειτουργεί μια χαρά και δεν καταρρέει, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, δεν χρειάζεται οι πολίτες να δίνουν τα λεφτά τους στις ιδιωτικές κλινικές», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα, στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής της Βουλής για τα εξής τέσσερα ζητήματα:

Πρώτον, βασική φιλοσοφία της νέας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες πάροχους θα είναι πως δωρεάν κάλυψη θα παρέχεται μόνο για το ΕΣΥ, με εξαίρεση εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις, για τις οποίες άλλωστε υπάρχει ειδικός κωδικός, και οι οποίες, αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σε ιδιωτική κλινική, τότε θα καλύπτονται στο 100%. Αν ένας πολίτης επιλέγει ιδιωτική κλινική, ενώ μπορεί να καλυφθεί από το δημόσιο νοσοκομείο, θα πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του. Δεύτερον, η νέα σύμβαση θα είναι απολύτως ξεκάθαρη με ζητήματα που ταλαιπωρούν ασφαλισμένους και κράτος, αναφορικά με τη νοσηλεία τους σε τετράκλινα, τρίκλινα δωμάτια νοσηλείας κλπ.

Τρίτον, από 1.1.2025 όλο το ΕΣΥ θα λειτουργεί με τα DRGs και στα μέσα του 2025, αφού λειτουργήσει στο ΕΣΥ το νέο σύστημα, η πολιτική βούληση είναι αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί και στον ιδιωτικό τομέα και να μετατραπούν τα DRGs, ως το βασικό εργαλείο κοστολόγησης και πληρωμής.

Τέταρτον, καθιερώνεται ο κλινικός και διοικητικός έλεγχος. Ο έλεγχος θα γίνεται κατά τα πρότυπα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή «κατά την έναρξη και καθόλη τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας και πριν από την τιμολόγηση της υπηρεσίας υγείας» στις ιδιωτικές κλινικές.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε επίσης τους βουλευτές ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα ελέγχου για τις περιπτώσεις υψηλής συνταγογράφησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, για τους οποίους έχει ζητηθεί και η συνδρομή της ΑΑΔΕ, είναι εντυπωσιακά, όπως προανήγγειλε ο υπουργός.

Η επιτροπή συνεδρίασε μετά από αίτημα του υπουργού Υγείας και είχε αντικείμενο το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τις υπερχρεώσεις των ιδιωτικών κλινικών και τη στάση που έχει τηρήσει ο ΕΟΠΥΥ. Γι΄αυτό και στην ενημέρωση, τον λόγο έλαβαν και ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης και η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη.

Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης είπε ότι έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με τη συμμετοχή εγνωσμένου κύρους νομικών και ειδικών, για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε σχέση με τον καθορισμό του πλαισίου διενέργειας ελέγχων της αυτοτελούς διεύθυνσης ελέγχου των συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Στο μεταξύ, όμως, καταλογισμοί γίνονται, είπε ο κ. Γεωργιάδης σημειώνοντας ότι «έχει γίνει αυστηρότερο το πλαίσιο, ότι έχουν φτιαχτεί νέοι μηχανισμοί ελέγχου, έχουν δοθεί περισσότερες δυνατότητες στον ΕΟΠΥΥ να διενεργεί ελέγχους, προβλέφθηκαν νέα όρια προστίμων».

Αναφερόμενος στο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτό αφορά σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, από το 2016 και έπειτα, και το μεγαλύτερο μέρος του πορίσματος αφορά σε μια και μοναδική υπόθεση, την υπόθεση ασφαλισμένου, μέλους της ΕΣΑμεΑ, ο οποίος με συνεχιζόμενα αιτήματά του προς τον ΕΟΠΥΥ και τον Συνήγορο, την τελευταία πενταετία, επιδιώκει την αποζημίωση για νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, στο οποίο νοσηλεύτηκε ο ίδιος, με δική του πρωτοβουλία και ο ίδιος επέλεξε και δήλωσε, εγγράφως, ότι αποδέχθηκε την αναβάθμιση της θέσης. «Εγώ δεν ξέρω γιατί αυτό απασχολεί τον Συνήγορο…», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «για να είναι ξεκάθαρη η πολιτική μου βούληση, και στη νέα Σύμβαση που φτιάχνουμε, όταν κάποιος εγγράφως αποδέχεται την αναβάθμιση της θέσης σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, θα πληρώνει τα λεφτά που προβλέπει το ιδιωτικό θεραπευτήριο».

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε βασική διαφωνία στο «ύφος» του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη γιατί «διαπνέεται από μια αίσθηση ότι πρέπει να είναι ίδια η αντιμετώπιση στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα». Όχι, δεν είναι ίδια, είπε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε εμφατικά: «όταν κάποιος επιλέγει να πάει στον ιδιωτικό τομέα, θα πληρώσει και από την τσέπη του. Τέλος. Εμείς δωρεάν κάλυψη δίνουμε στο ΕΣΥ. Και η δική μου προτροπή προς τους συμπολίτες μου είναι να πηγαίνουνε στο ΕΣΥ. Να εμπιστεύονται το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ λειτουργεί μια χαρά και δεν καταρρέει, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, δεν χρειάζεται να ξοδεύουν τα λεφτά τους στις ιδιωτικές κλινικές. Ούτε είναι υποχρεωμένος ο ΕΟΠΥΥ ή το κράτος να λέει "είτε πας από ‘δω είτε πας από εκεί", η αντιμετώπιση θα είναι η ίδια'. Δεν θα είναι ίδια η αντιμετώπιση. Εμείς δωρεάν δίνουμε το ΕΣΥ. ‘Αμα θες να πας σε ιδιώτη, θα το ξέρεις ότι θα πληρώνεις από την τσέπη σου».

Όπως πάντως διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, αυτή η φιλοσοφία δεν αφορά στις περιπτώσεις των ειδικών χειρουργικών επεμβάσεων, αφού στις ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχει ειδικός κωδικός και η συμμετοχή είναι μηδενική. «'Αλλο είναι όταν σε πάμε σε μια ιδιωτική κλινική εμείς, γιατί δεν μπορούμε να σε χειρουργήσουμε στο ΕΣΥ -προφανώς δεν γίνεται αυτά να τα πληρώσεις, αλίμονο-άλλο πράγμα είναι όταν εσύ επιλέγεις να πας σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Αν εσύ το επιλέγεις, δικός σου λογαριασμός, θα πρέπει να μετρήσεις τα οικονομικά σου, αν αντέχεις να το πληρώσεις», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως δε ενημέρωσε την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Γεωργιάδης, θα βγει το δυνατόν γρηγορότερα η νέα σύμβαση που όλα τα ζητήματα με τα «τετράκλινα, τα τρίκλινα, τη συμμετοχή του 30%, την έγγραφη ενημέρωση του ασθενούς», θα είναι απολύτως ξεκάθαρα. «Εμένα η πολιτική μου βούληση είναι πρώτα το ΕΣΥ. Εμείς δίνουμε από τον προϋπολογισμό του κράτους δισεκατομμύρια, για να υπάρχει το ΕΣΥ και εκεί πρέπει να πηγαίνει ο πολίτης», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Στη νέα Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχω ήδη δώσει εντολή να ξεκινήσει και έχει ήδη ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη σύναψη νέας σύμβασης με τις ιδιωτικές κλινικές. Θεωρώ ότι το πλαίσιο θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο, δεν θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον ούτε του ελληνικού κράτους ούτε του Εθνικού Συστήματος Υγείας να υπάρχει υπερβολική διευκόλυνση των ασθενών να πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές. Ο Έλληνας φορολογούμενος έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και πληρώνει πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», είπε ο υπουργός και υπογράμμισε: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας και ως προτεραιότητα των πόρων και ως προς την κατεύθυνση των ασφαλισμένων μας, και μόνον επικουρικά το ιδιωτικό σύστημα. Κατά συνέπεια η πολιτική μου κατεύθυνση προς την Επιτροπή που κάνει την διαπραγμάτευση για τη νέα σύμβαση θα είναι πολύ πιο ξεκάθαροι οι όροι έτσι ώστε η απόφαση ενός ασφαλισμένου του ΕΟΠΠΥ να επιλέξει την ιδιωτική κλινική να αποτελεί απολύτως συνειδητή του πράξη και προϊόν ελεύθερης επιλογής και όχι εύκολη κίνηση όπως πιστεύω σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα».

Ο υπουργός ενημέρωσε επίσης ότι γίνονται πολλαπλοί έλεγχοι…. βροχηδόν, το τελευταίο πεντάμηνο, και τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει η δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων αυτών, και τα πρώτα αποτελέσματα «είναι πολύ εντυπωσιακά». Έχει μάλιστα ζητηθεί από το υπουργείο Υγείας και η συνδρομή της ΑΑΔΕ στους ελέγχους αυτούς και γι΄αυτό «όλοι οι γιατροί που έχουν πολύ υψηλή συνταγογράφηση, πέραν των μέσων όρων των συναδέλφων τους, θα ελεγχθούν και από την εφορία, για το αν έχουν κόψει τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά για τις άυλες συνταγές που έχουν εκδώσει». Ο δε έλεγχος θα κινηθεί και αναδρομικά, αν φανεί ότι υπάρχει φοροδιαφυγή.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης ότι από 1.1.2025 όλο το ΕΣΥ θα λειτουργεί με τα DRGs (Diagnoses Related Groups, DRG), το εξειδικευμένο δηλαδή σύστημα κωδικοποίησης για την κατάταξη των περιστατικών. «Τα DRGs είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, ψηφίστηκε σε νόμο της κυβερνήσεως Σαμαρά, από μένα και τον Μάκη Βορίδη», είπε ο κ. Γεωργιάδης και επισήμανε ότι απαιτήθηκε μια δεκαετία, για να ολοκληρωθεί η προεργασία, η μεταγλώττιση και η μεταγραφή στα ελληνικά δεδομένα του πραγματικού οικονομικού κόστους των ιατρικών πράξεων, σε σχέση και με την ποιότητα τους, «αυτή είναι διαφορά των GRGs από τα ΚΕΝ. Δηλαδή παρακολουθούν την εξέλιξη του ασθενούς όχι μόνο τη συγκεκριμένη επέμβαση», όπως είπε και πρόσθεσε: «από 1.1.2025 όλο το ΕΣΥ θα λειτουργεί με τα DRGs και στα μέσα του 2025, αφού λειτουργήσει στο ΕΣΥ, η πολιτική βούληση είναι να εφαρμοστεί και στον ιδιωτικό τομέα και να μετατραπούν τα DRGs, ως το βασικό εργαλείο κοστολόγησης και πληρωμής».

Ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης ενημέρωσε την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής επί των καταγγελιών για τις οποίες έχει επιληφθεί. Εκ προοιμίου διευκρίνισε ότι το πρόβλημα των υπερχρεώσεων από ιδιωτικά θεραπευτήρια έχει διαχρονικό χαρακτήρα, από το 2015 και μετά υπάρχουν αναφορές για ζητήματα υπερχρέωσης ιδιωτικών κλινικών σε νοσηλευόμενους, και ότι παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση τέτοιων αναφορών στην περίοδο της πανδημίας, όταν σημαντικό μέρος του ΕΣΥ προσαρμόστηκε για να αντιμετωπίσει την πανδημία και πολλοί κατέφυγαν σε υπηρεσίες που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας.

Όπως επισήμανε ο Συνήγορος του Πολίτη:

πολλοί εκ των ασφαλισμένων καταγγέλλουν ότι ο ΕΟΠΥΥ, αν και θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, δεν τους παρέχει επαρκή προστασία ως προς τις χρεώσεις των ιδιωτικών κλινικών και δεν τους παρέχει και επαρκή προστασία στις καταχρηστικές χρεώσεις από ιδιωτικές κλινικές, δηλαδή διαπιστώνεται έλλειψη καταλογισμών από τον ΕΟΠΥΥ προς τις ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να μην καλούνται στη συνέχεια, οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν υπέρμετρες χρεώσεις.

Από το 2018 υπάρχει εγκύκλιος της Διεύθυνσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ η οποία αναφέρεται στην «αναβάθμιση» της νοσηλείας (σ.σ. σε πολλές περιπτώσεις γίνεται αναβάθμιση της νοσηλείας και από νοσηλεία σε τετράκλινο που προβλέπει η σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές, γίνεται νοσηλεία σε τρίκλινο θάλαμο). Η εγκύκλιος αναφέρει ότι σε περίπτωση έλλειψης τετράκλινου θαλάμου νοσηλείας, θα πρέπει η ιδιωτική κλινική να νοσηλεύει ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στον αμέσως επόμενο θάλαμο, μικρότερης δυναμικότητας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ασθενούς με την αιτιολογία ότι πρόκειται για διαφορά θέσης. Πολλές ιδιωτικές κλινικές δεν διαθέτουν τετράκλινους θαλάμους και συνεπώς δεν μπορεί να προβάλλεται, από τις ιδιωτικές κλινικές, ισχυρισμός αναβάθμισης της νοσηλείας.

Οι ιδιωτικές κλινικές οφείλουν να παρέχουν ενημέρωση στους ασφαλισμένους και ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να μεριμνά ώστε αυτή η ενημέρωση να παρέχεται. Σύμφωνα μάλιστα με έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου του 2019, θα έπρεπε ήδη οι ιδιωτικές κλινικές να έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να έχουν οι ασφαλισμένοι σαφή εικόνα πως διαμορφώνονται οι τιμές υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν.

Το 2021 το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση, μετά από προσφυγή ασφαλισμένου, σύμφωνα με την οποία ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να μεριμνά αποτελεσματικά για τη διαφύλαξη της υγείας των ασφαλισμένων και ότι τυχόν παράνομες ή αντισυμβατικές ενέργειες συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ, όπως η υπερτιμολόγηση ή η καταχρηστική χρέωση υπηρεσιών υγείας ή παροχών οφείλουν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και στο πλαίσιο των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ χωρίς να μπορούν να μετακυλύονται σε βάρος των ασφαλισμένων.

Ο ΕΟΠΥΥ για μεγάλο χρονικό διάστημα αντέτεινε ότι πρόκειται περί ιδιωτικών διαφορών μεταξύ των νοσηλευόμενων και ιδιωτικών κλινικών, για τις οποίες δεν έχει αρμοδιότητα και άρα δεν μπορεί να παρέμβει. Πλέον δεν μπορεί να προβάλλεται αυτή η επιχειρηματολογία, μετά και την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

ο ΕΟΠΥΥ στερείται κανονιστικού πλαισίου για τον καταλογισμό των υπερχρεώσεων. Το 2022 καταργήθηκε η ΥΠΕΔΥΦΚΑ (σ.σ. υπηρεσία ελέγχου δαπανών υγείας) και αντικαταστάθηκε από αυτοτελές γραφείο για τους ελέγχους αλλά διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που προέβλεπε ο νόμος του 2022 και ο ΕΟΠΥΥ ισχυρίζεται ότι ελλείψει των αποφάσεων αυτών, δεν μπορεί να προβεί σε ελέγχους, γιατί δεν υπάρχει ο μηχανισμός, δεν προβλέπεται η διαδικασία. Επίσης ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ακόμα με προσωρινό Προεδρικό Διάταγμα.



Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη ενημέρωσε την επιτροπή της Βουλής ότι:

-η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά παλιά πορίσματα, τα οποία έχουν πλήρως απαντηθεί από τον ΕΟΠΥΥ και ο Συνήγορος έχει πλήρως ενημερωθεί για τις ενέργειες του ΕΟΠΥΥ και τον έλεγχο που διενεργήθηκε.

-Όταν μια επείγουσα κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε δημόσιο νοσοκομείο, τότε ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το 100% των δαπανών νοσηλείας των ασθενών.

-Σε σχέση με την κατάργηση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, το 2022 η εν λόγω υπηρεσία έγινε αυτοτελής διεύθυνση ελέγχου των συμβάσεων και παροχών, με σαφές ελεγκτικό πεδίο και προβλέπεται ρητά ότι όλες οι σοβαρές υποθέσεις απάτης παραπέμπονται στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας η οποία εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των ελέγχων, δεδομένου ότι δεν στελεχώνεται από υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ.

-σε σχέση με τους καταλογισμούς, είπε αρχικά ότι «το να κάνει καταλογισμό ένας δημόσιος φορέας σε μια χρέωση, για υπόθεση με αχρεωστήτως καταβληθέντα, που δεν απευθύνεται προς τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ, δεν προβλέπεται από νόμο». Εν τούτοις ο ΕΟΠΥΥ έχει προειδοποιήσει κέντρο αποκατάστασης ότι αν δεν επιστρέψει τη διαφορά σε ασθενή που έπρεπε να νοσηλευτεί σε μονόκλινο, λόγω covid, θα διακόψει τη σύμβαση. «'Αρα και ελέγχουμε και η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Όταν, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ κάποιος πρέπει να απομονωθεί, κανείς δεν μπορεί να του χρεώσει διαφορά θέσης. Γι αυτό, με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, έχουν δοθεί οδηγίες στις ιδιωτικές κλινικές», είπε η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.

Αυτή η τελευταία επισήμανση της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ σχολιάστηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη. «Καταθέτω τον πολύ σημαντικό προβληματισμό μου για την αμφισβήτηση της δυνατότητας καταλογισμού από τον ΕΟΠΥΥ, και μάλιστα από το στόμα της διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ. Την αμφισβήτηση της δυνατότητας καταλογισμού από τον ΕΟΠΥΥ, θα περίμενε κανείς ότι θα την άκουγε από ιδιοκτήτες ή από εκπροσώπους ιδιωτικών κλινικών, όχι από τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ», είπε ο Ανδρέας Ποττάκης. Είπε επίσης ότι αν στην επικείμενη τροποποίηση του ΕΚΠΥ θα αμφισβητηθεί η δυνατότητα καταλογισμού του ΕΟΠΥΥ, αυτό θα πάσχει συνταγματικότητας.

«Να ξεκαθαρίσουμε τι προβλέπει ο ΕΚΠΥ του 2018 και τι προβλέπουν οι συμβάσεις με τους παρόχους», απάντησε η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη και πρόσθεσε: «Η σύμβαση με τους παρόχους είναι από το 2011. Ο Κανονισμός με τους παρόχους είναι από το 2018 και λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να παρέχει στους ασφαλισμένους του πρόσβαση σε κάθε αναγκαία υπηρεσία υγείας, είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές δομές. Ο ΕΚΠΥ λέει πως «όταν επιλέγεις να πας σε ιδιώτη, είναι δική σου επιλογή. Εγώ σου καλύπτω το 70% του ΚΕΝ, εσύ πληρώνεις το 30% και την αμοιβή του γιατρού σου. Να θυμίσουμε ότι το ΚΕΝ δεν περιλαμβάνει ιατρική αμοιβή. Την περίοδο του Covid όμως 28.000 συμπολίτες μας νοσηλεύτηκαν ή χειρουργήθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές, σε κέντρα αποκατάστασης, σε μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ακόμα και ανασφάλιστοι, και δαπανήθηκαν 185 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να επιβαρυνθεί ο πολίτης ούτε μισό ευρώ. Όταν στο δημόσιο τομέα δεν επαρκούν οι ΜΕΘ και οι ΜΕΝ για τα νεογνά, τότε με τεκμηριωμένη την αδυναμία του δημοσίου, πληρώνεται 100% το κόστος από τον ΕΟΠΥΥ».

Η κ. Καρποδίνη είπε, επίσης, ότι 3.000 πολίτες ετησίως φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί η περίπτωσή τους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στη χώρα μας, και γι΄αυτά δαπανώνται κατά μέσο όρο 50 εκατομμύρια. «Όταν λοιπόν το δημόσιο αδυνατεί να παρέχει μια υπηρεσία ή στο χρόνο που χρειάζεται, γιατί είναι επείγον, βεβαίως και συμπράττουμε. Βεβαίως και κάνουμε καταλογισμούς», είπε η κ. Καρποδίνη και υπενθύμισε ότι υπάρχει ο φάκελος ασφάλισης υγείας στον οποίο, μετά τον έλεγχο, αναφέρεται ποιο είναι το ΚΕΝ νοσηλείας, τι πλήρωσε ο ΕΟΠΥΥ, τι έπρεπε να πληρώσει ο ασφαλισμένος. «Βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε καταλογισμό για κάτι το οποίο αχρεωστήτως καταβλήθηκε. Οι καταλογισμοί όμως γίνονται με βάση το δημόσιο λογιστικό και με βάση συγκεκριμένη νομοθεσία. Όταν όμως συναινεί ένας ιδιώτες να αναβαθμιστεί σε λουξ δωμάτιο και να πληρώσει το γιατρό του, ας μας πει ο Συνήγορος του Πολίτη, με ποιο νόμο θα πάω εγώ να κάνω την τουριστική αστυνομία, στην υγεία, και αυτό στο οποίο έχει συναινέσει ο ιδιώτης, θα το καταλογίσω. Όταν κάποιος πήρε μια αμοιβή, ένα διαγνωστικό που δεν προβλεπόταν και είναι πάνω από τη συμμετοχή του ασθενούς, του καταλογίζω το ποσό και με πολλαπλασιαστή και αν αυτό επαναλαμβάνεται, μπορώ και να του καταγγείλω τη σύμβαση», είπε η κ. Καρποδίνη.

Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε και στις υπηρεσίες για τις οποίες έγινε ειδική διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες πάροχους, ώστε να μην πληρώνει ο ασθενής καμία διαφορά. «Για παράδειγμα το προβλέψαμε για την στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, η οποία δυστυχώς, σε ελάχιστες δημόσιες δομές μπορεί να γίνει. 'Αρα γίνεται μόνο από ιδιώτες. Εκεί υπάρχει μέσα (σ.σ.καλύπτεται πλήρως) και η ιατρική αμοιβή, έγινε μέσω της επιτροπής διαπραγμάτευσης και του ΚΕΣΥ και το εξασφαλίσαμε. Όταν μια καρδιολογική επέμβαση δεν μπορεί να γίνει στο Ωνάσειο, γιατί έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα, και μπορεί να γίνει σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, περνάει από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, εγκρίνεται, και για τις ειδικές επεμβάσεις που γίνονται ρομποτικά, το ίδιο», είπε η κ. Καρποδίνη.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών διοικητικών διαδικασιών, εισάγοντας τη διαδικασία ψηφιακού ελέγχου, όπως η χρήση κωδικού OTP, κατά συνταγογράφηση συγκεκριμένων κατηγοριών ιατροτεχνολογικού υλικού υψηλού κόστους, χωρίς τον οποίο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της γνωμάτευσης, επισήμανε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι με το ν.5086/2024, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΕΟΠΥΥ, θεσπίζεται για πρώτη φορά στο δημόσιο ελεγκτικό σύστημα της χώρας ο κλινικός και διοικητικός έλεγχος, σε πραγματικό χρόνο, που θα διενεργείται στα πρότυπα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έναρξη και καθόλη τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας και πριν από την τιμολόγηση της υπηρεσίας υγείας. Το είδος ελέγχου αυτό συνίσταται, όχι μόνο στον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και στην επαλήθευση των τιμών αποζημίωσης, αλλά στην τεκμηρίωση της ιατρικής αναγκαιότητας και καταλληλότητας της λήψης των παροχών υγείας βάσει ιατρικής πρακτικής και δεοντολογίας.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης και στους ελέγχους του ΕΟΠΥΥ. Όπως υπενθύμισε, μέσω του φακέλου ασφάλισης υγείας, οι πολίτες ενημερώνονται για όλες τις παροχές υγείας που λαμβάνουν μέσω του ΕΟΠΥΥ, για τα ακριβή ποσά που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για αυτές και κυρίως, τους δίδεται η δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική καταγγελία για όποιον συμβεβλημένο πάροχο πιστεύουν ότι έχει προβεί σε μη σύννομη χρέωση. Τα έτη 2020 - 2023 επί συνόλου 29.566 επί παντός περιεχομένου δηλώσεων εναντίωσης στο φάκελο ασφάλισης υγείας έχουν διεκπεραιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ 20.666 δηλώσεις πολιτών. «'Αρα, σε τρία χρόνια έχει λήξει η υπόθεση για 20.666 περιπτώσεις. Όπως έχει ενημερωθεί και ο Συνήγορος του Πολίτη, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ελεγκτικές και λοιπές κατά λόγω αρμοδιότητας προβαίνουν σε έλεγχο και διερεύνηση των πάσης φύσεως καταγγελιών των ασφαλισμένων και ανάλογα με το πόρισμα επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία, καθώς και ρήτρες που προβλέπονται, ενώ παράλληλα αναζητούνται και βεβαιώνονται δαπάνες υγείας που αποδεδειγμένα καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε παρόχους του ΕΟΠΥΥ», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Όσον αφορά την νοσοκομειακή περίθαλψη, ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του 2018 προβλέπει ότι ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ δημοσίων και ιδιωτών παρόχων νοσοκομειακής περίθαλψης και στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει να πραγματοποιήσει τη νοσηλεία του εντός των δημοσίων δομών δεν καταβάλλει συμμετοχή. Στη περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει να πραγματοποιήσει τη νοσηλεία σε ιδιωτική δομή σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ καταβάλλει το 30% επί της ασφαλιστικής τιμής, ενώ το 70% καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

