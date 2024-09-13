Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα για το φραστικό επεισόδιο που είχε την Κυριακή η 12χρονη, που έπεσε θύμα μαστροπείας στον Κολωνό, και ο αδερφός της με έναν πρώην κατηγορούμενο στη σχετική υπόθεση.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αδράνεια του αστυνομικού, που την συνόδευε για λόγους ασφαλείας, κατά την διάρκεια του περιστατικού και πως δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία του σχετικά με το συμβάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύματα που αναπαράγονται στο διαδίκτυο και αφορούν ενέργειες αστυνομικού, διατιθέμενου σε υπηρεσία συνοδευτικής ασφάλειας ανήλικης, παθούσας σε υπόθεση μαστροπείας στην Αθήνα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής η κάλυψη αναγκών συνοδευτικής ασφάλειας της ανήλικης, για το διάστημα προσωρινής διαμονής της σε συγγενικό της πρόσωπο στην Αθήνα.

Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, 8 Σεπτεμβρίου 2024, και ενώ η ανήλικη κινούνταν σε περιοχή της Αθήνας, από κοινού με ενήλικο συγγενή της και συνοδευόμενη από αστυνομικό, συναντήθηκαν τυχαία με 34χρονο, ο οποίος είχε υπάρξει κατηγορούμενος στην ανωτέρω υπόθεση, και τους απευθύνθηκε, χωρίς να γίνουν αντιληπτά τα λεγόμενά του από τον αστυνομικό.

Ακολούθως, ο συγγενής της ανήλικης ακολούθησε τον 34χρονο, ζητώντας από αυτόν να επαναλάβει αυτό που είπε, ενώ το ίδιο έπραξε και η ανήλικη, παρά την αντίθετη παραίνεση του αστυνομικού, με αποτέλεσμα να προκληθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους.

Το συμβάν έληξε με την παρέμβαση του αστυνομικού, ο οποίος ενήργησε με γνώμονα την ασφάλεια της ανήλικης, ενημερώνοντας άμεσα την Υπηρεσία του, δεδομένου ότι μέχρι εκείνη την ώρα κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν επιθυμούσε την υποβολή έγκλησης.

Για το περιστατικό υποβλήθηκε μεταγενέστερα έγκληση από τη μητέρα της ανήλικης, όπου, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης από το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, ο αστυνομικός εξετάστηκε ως μάρτυρας.

Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, εργάζονται καθημερινά με ευαισθησία και αφοσίωση για να προστατεύουν τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί παρεμβαίνουν άμεσα και με πλήρη επαγγελματισμό σε κάθε περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι η ευημερία των ανηλίκων αποτελεί κεντρικό άξονα των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας».

