Στις 30 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 31 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και η προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2025 ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, οι Πανελλαδικές για τα ΓΕΛ θα αρχίσουν στις 30 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και θα ακολουθήσουν τρεις ημέρες εξετάσεων μαθημάτων Προσανατολισμού, με τελευταία την Παρασκευή 6 Ιουνίου.

Αντίστοιχα, για τα ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 31 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, θα συνεχιστούν με τα Μαθηματικά (άλγεβρα) στις 3 Ιουνίου και στο διάστημα 5-16 Ιουνίου 2025 οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 14-25 Ιουνίου 2025, ενώ προθεσμία διεξαγωγής της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ορίστηκε το διάστημα από τη Δευτέρα 16-6-2025 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.