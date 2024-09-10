Μητσοτάκης στο υπουργείο Υγείας: Άμεση υλοποίηση των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων

Η υλοποίηση του προγράμματος που αφορά σε δωρεάν 37.500 απογευματινών χειρουργείων, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συζητήθηκε στη σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έμφαση θα δοθεί στους πολίτες που βρίσκονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε αναμονή, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τη συστηματική μείωση των εκκρεμών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία παρακολουθείται πλέον μέσω της ενιαίας ψηφιακής λίστας χειρουργείων.

Εξετάστηκε επίσης η πορεία εκτέλεσης των έργων αναβάθμισης τμημάτων επειγόντων περιστατικών και άλλων εγκαταστάσεων στις δομές του ΕΣΥ, σε συνδυασμό με βέλτιστες πρακτικές για την υποδοχή και κατανομή περιστατικών, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συζητήθηκαν ακόμη ο σχεδιασμός για την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα ψηφιοποίησης περισσότερων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, ώστε να καταστεί πιο εύκολη η επικοινωνία των ασθενών με τους γιατρούς, και έγινε ανασκόπηση των επιδόσεων του ΕΚΑΒ και των αεροδιακομιδών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στο τέλος της σύσκεψης ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώσαμε την τακτική σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξειδικεύσουμε τις προτεραιότητές μας για τους επόμενους μήνες.

Θέλω να υπενθυμίσω την πολύ σημαντική ανακοίνωση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ, που θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά τους από τη στιγμή υλοποίησης του μέτρου. Ένα μέτρο το οποίο, εξάλλου, αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών του ΕΣΥ.

Οι προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες κινούνται στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη υλοποίηση του εμβληματικού προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Αναμένουμε την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει άμεσα. Θα ωφελήσει πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και σκοπός μας είναι μέσω αυτού του προγράμματος να μειώσουμε σημαντικά τις λίστες αναμονής ως προς τα χειρουργεία, ξεκινώντας από τα παλαιότερα περιστατικά και πηγαίνοντας προς τα πιο καινούρια.

Μας απασχόλησε, επίσης, για ακόμη μία φορά, το ζήτημα της διαχείρισης των περιστατικών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Εντός του επόμενου διαστήματος θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Γνωρίζουμε ότι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών αποτελούν μία εστία δυσαρέσκειας και πολλές φορές αδικούν και τη συνολική εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν θα σταθώ στην αναμόρφωση των ΤΕΠ, η οποία δρομολογείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναμένονται και άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης σε προσωπικό, ειδικά όσον αφορά στους τραυματιοφορείς, και ενδεχομένως προτάσεις για μία καλύτερη διαχείριση των εφημεριών της Αττικής.

Ο σκοπός μας είναι πάντα οι συμπολίτες μας να περιμένουν λιγότερο στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, με λιγότερη ταλαιπωρία, με περισσότερη αξιοπρέπεια και τελικά να εξυπηρετούνται καλύτερα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις άμεσης παρέμβασης σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα λειτουργίας του ΕΣΥ».



Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι Υπουργοί Επικρατείας Μάκης Βορίδης και Άκης Σκέρτσος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι Υφυπουργοί Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Μάριος Θεμιστοκλέους, και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.