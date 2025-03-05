Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 50 προσαγωγές μετά τα επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σε περισσότερες από 50 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά τα επεισόδια που συνέβησαν στην ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου για τα θύματα των Τεμπών.

Ομάδες κουκουλοφόρων αποσπάστηκαν από το κύριο σώμα της πορείας στην Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. Κατευθύνθηκαν στην Εγνατία και στην Καμάρα άρχισαν τα επεισόδια καθώς οι κουκουλοφόροι έριχναν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Οι «οδομαχίες» συνεχίστηκαν στην οδό Εγνατία, έξω από την πύλη Εμπορίου της ΔΕΘ. Οι κουκουλοφόροι σκόρπισαν μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου. Μετά τις 11 το βράδυ οι δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχαν ανοίξει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

