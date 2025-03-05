Με κεντρικό σύνθημα «Δυναμώνουμε τον αγώνα μας απέναντι στην πολιτική που γεννά Τέμπη για τη ζωή μας - Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί», Εργατικά Κέντρα της Αττικής, ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαθητές και φοιτητές οργάνωσαν μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες, οι διαδηλωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή τιμώντας τη μνήμη των 57 αδικοχαμένων στις ράγες του σιδηρόδρομου. «Όλων των νεκρών είμαστε φωνή, το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί», ήταν το σύνθημα που δόνησε το Σύνταγμα.

Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Την Παρασκευή κλείσαμε τις σχολές μας, αδειάσαμε τα αμφιθέατρα μας, για να κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε πριν δύο χρόνια», τόνισε η Μυρτώ Συμεωνίδου, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. «Αυτόν τον αγώνα οι φοιτητές συνεχίζουν, τόσο με το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, όσο και με την κινητοποίηση που οργανώνουν την Παρασκευή» πρόσθεσε, τονίζοντας: «Μέχρι δικαίωση να 'ρθει εδώ θα μείνουμε, όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε».

Αμέσως μετά, στην εξέδρα ανέβηκαν οι «Κοινοί Θνητοί» με τραγούδια και στίχους που «καταγγέλλουν το έγκλημα στα Τέμπη». Παράλληλα, στον ουρανό υψώθηκαν δεκάδες φαναράκια στη μνήμη των 57 νεκρών στα Τέμπη.

Μολότοφ, χημικά και κρότου λάμψης στο Σύνταγμα - Απτόητοι οι διαδηλωτές

Επεισόδια με ρίψη μολότοφ και κρότου λάμψης έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας μετά από την ειρηνική μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα με 30 προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 7 συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν 2 τραυματίες στον Ερυθρό Σταυρό, ένα 17 ετών αγόρι με αναπνευστικό από δακρυγόνα και ένα 18 ετών αγόρι με εγκαύματα στο αριστερό πόδι. Επιπρόσθετα από ΕΚΑΒ έχουν δοθεί πρώτες βοήθειες σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις που δεν χρειάστηκε διακομιδή.

Τραυματίστηκε, επίσης ένας αστυνομικός, που παραλήφθηκε από το ιατρείο της Βουλής με ΕΚΑΒ για το 401.

Οι διαδηλωτές απτόητοι επέστρεψαν έξω από τη Βουλή με τα χέρια ψηλά για να δηλώσουν ότι δεν είναι κομμάτι των επεισοδίων και πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια

Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025 και ώρα 19:00, με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος με τη συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, μελών πολιτικών κομμάτων και συλλογικοτήτων.

Λίγο πριν τις 21:00 αφού είχαν εξελιχθεί ομαλά οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην Πλατεία Συντάγματος και ενώ ήταν σε εξέλιξη η σταδιακή αποχώρηση των συγκεντρωμένων, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στην οδό Φιλελλήνων ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησε ρίψη μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στη συνέχεια, ομάδα ατόμων προχώρησε σε ταυτόχρονες συνεχείς και σφοδρές επιθέσεις με ρίψη αντικειμένων, φωτοβολίδων και βομβών μολότοφ σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν επί της Λεωφόρου Βασ. Αμαλίας, επί της Πλατείας Συντάγματος, στην αρχή της οδού Ερμού και στη συμβολή των οδών Όθωνος και Φιλελλήνων.

Οι αστυνομικοί, και στις δύο περιπτώσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των διαδηλωτών που είχαν παραμείνει στον χώρο, χρησιμοποίησαν τα αναγκαία ενδεδειγμένα μέσα για την αποκλιμάκωση των επιθέσεων.

Συνολικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε -30- προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί -7- άτομα, ενώ από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν -3- αστυνομικοί.

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από 50 προσαγωγές

Επεισόδια με περισσότερες από 50 προσαγωγές ξέσπασαν στη λήξη της πορείας που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, απόψε, στη Θεσσαλονίκη.

Στο ύψος της Καμάρας, αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν με οβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα ομάδα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα, που πετούσαν πέτρες και αντικείμενα προς το μέρος τους.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στο Συντριβάνι, προς την οδό Εθνικής Αμύνης με τους κουκουλοφόρους να αναποδογυρίζουν και να βάζουν φωτιά σε κάδους με απορρίμματα πάνω στο οδόστρωμα στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επί της Εγνατίας, απέναντι από τη Βόρεια Πύλη της ΔΕΘ και να πετούν πυροτεχνήματα, μικρό αριθμό μολότοφ και αντικείμενα, και με τους αστυνομικούς να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών.

Μαζική ήταν η πορεία που προηγήθηκε. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στις επτά το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου και κινήθηκαν από την Εγνατία προς το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, φωνάζοντας συνθήματα για απόδοση ευθυνών σε "φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς" και για ασφαλή σιδηρόδρομο.

Στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, διαδηλωτές άφησαν συμβολικά στον ουρανό λευκά μπαλονάκια με αναμμένα καντηλάκια στη βάση τους, στη μνήμη των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Η πορεία κινήθηκε από το ΝΣΣ από την οδό Αγίων Πάντων ως το Διοικητήριο και από εκεί συνέχισε στις οδούς Αγίου Δημητρίου και Ιασωνίδου και κατέληξε στην Καμάρα.

Επεισόδια πολύ μικρής έκτασης στη Λάρισα

Ένταση σημειώθηκε σήμερα, το βράδυ της Τετάρτης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα, στο πλαίσιο της νέας μεγάλης πορείας για το δυστύχημα των Τεμπών, όταν άγνωστοι κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες, σπάζοντας τζάμια στα γραφεία του σταθμού, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Στο σημείο βρέθηκε και η πορεία διαμαρτυρομένων, η οποία είχε ξεκινήσει από την Κεντρική πλατεία για την πλατεία ΟΣΕ, με σκοπό να αποτίσει φόρο τιμής στους 57 νεκρούς των Τεμπών στον χώρο του μνημείου.

Κατά πληροφορίες, ομάδα 20 περίπου ατόμων, αφού διαχωρίστηκε από την πορεία, φαίνεται να εκτόξευσε πέτρες, σπάζοντας την τζαμαρία του κτιρίου, με το πλήθος να αποδοκιμάζει την πράξη, ως υπονομευτική προς τον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας.

Δυνάμεις της Αστυνομίας ξεκίνησαν αναζητήσεις για τους υπεύθυνους του περιστατικού.

Δηλώσεις παρευρισκομένων

Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της Παρασκευής 28 Φλεβάρη χαιρέτισε ο Δημήτρης Κουτσιαύτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Μηχανοδηγών ΟΣΕ. Σχολιάζοντας τη συζήτηση στη Βουλή, σημείωσε πως «αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα από τα μηνύματα που έχει στείλει η ελληνική κοινωνία, συνεχίζει την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, την πολιτική 'απελευθέρωσης' του σιδηρόδρομου».

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε» υπογράμμισε, αναφερόμενος στα πέντε μέλη του σωματείου των μηχανοδηγών που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση, μαζί με ακόμα 52 ανθρώπους.

«Δύο χρόνια πριν, δώσαμε όρκο πάνω σε εκείνα να συντρίμμια των τρένων», είπε ο Νίκος Τσακλίδης, ξάδερφος της 22χρονης Αγάπης Τσακλίδη, που επέβαινε στη μοιραία αμαξοστοιχία και έχασε τη ζωή της στη φονική σύγκρουση, εργαζόμενος ο ίδιος στον σιδηρόδρομο. Μίλησε για «τις ευθύνες της εταιρείας, της ΕΕ και των πολιτικών δυνάμεων που υλοποίησαν τον τεμαχισμό του σιδηρόδρομου και την παράδοση των πιο κερδοφόρων τμημάτων του στις επιχειρήσεις».

«Η φωνή του οργανωμένου λαού, με τα εργατικά συνδικάτα στην εμπροσθοφυλακή του, τρύπησαν όλα τα μπάζα της συγκάλυψης και ψήλωσαν το μπόι του λαού», τόνισε.

Η φοιτήτρια Ευδοκία Φραγκέλη, απήγγειλε στίχους που έστειλε στα συνδικάτα ένας εργαζόμενος, για το έγκλημα στα Τέμπη.

«Η μεγάλη σημερινή συγκέντρωση επιβεβαιώνει την απόφασή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα», διεμήνυσε ο Δαμιανός Μπαλασούλης, συνήγορος οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Μίλησε για «την προσπάθεια των οικογενειών και των συνηγόρων τους να συγκεντρώσουν στοιχεία που αποκαλύπτουν το προμελετημένο έγκλημα και τους ενόχους του».

«Τους το λέμε και από δω: Είναι ένοχοι και πρέπει να καθίσουν στο εδώλιο, η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις», τόνισε και κατήγγειλε «την ανυπαρξία συστημάτων ασφαλείας, τη δραματική υποστελέχωση του σιδηρόδρομου, τους προκλητικούς πανηγυρισμούς για την αύξηση της ταχύτητας των τρένων».

Υπενθύμισε πως συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς είχαν αποστείλει 93 εξώδικα για τα ζητήματα αυτά.

«Με τους νόμους τους, ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε κανονικά και με τον νόμο», όπως κατήγγειλε, με την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής. Τελικά, «είναι το κράτος δικαίου και όχι μια παρέκκλιση του», σημείωσε, αυτό που αδιαφορεί για την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών στα τρένα.

«Οι υγειονομικοί ξέρουμε τι σημαίνει να λέμε κάποιος 'Δεν έχω οξυγόνο'», σημείωσε η Δέσποινα Τοσουνίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Ασκληπιείο Βούλας, νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται μητέρα θύματος των Τεμπών.

«Μετατρέπουμε την οργή μας σε οργανωμένο αγώνα και συνεχίζουμε να πορευόμαστε με το κεφάλι ψηλά. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, δεν θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα με εμάς, θα τους πάρουμε φαλάγγι», τόνισε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

«Είμαστε και θα είμαστε εδώ για να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες διαχρονικά, αλλά και για να μην περάσει η προσπάθεια συγκάλυψης. Για να πάνε στον αγύριστο όλοι μαζί παρέα, και όχι να πάνε μόνοι τους, αλλά να τους στείλει ο λαός. Είμαστε εδώ για να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες, και για τον πρωθυπουργό, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη, για παρεμπόδισή της δικαιοσύνης, αλλά και για τους άλλους που πέτρα-πέτρα έχτισαν από τη δεκαετία του '90 τα μνήματα των δικών μας ανθρώπων», υπογράμμισε ο Μ. Μπεκρής.

Από το βήμα του συλλαλητηρίου, ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ανακοίνωσε νέα κινητοποίηση την Παρασκευή το μεσημέρι, με τους φοιτητικούς συλλόγους και τους μαθητές, καθώς και στις 7 το απόγευμα, νέο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Να βροντοφωνάξουμε: «Ποτάμια οργής, ελπίδα και οξυγόνο, το δίκιο θα κριθεί με τον λαό στον δρόμο!», υπογράμμισε ο Γ. Τασιούλας.

Πηγή: skai.gr

