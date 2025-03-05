Ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί κατά τους προληπτικούς ελέγχους πριν από τα επεισόδια στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας, για το κακούργημα της κατοχής εκρηκτικών υλών και βομβών και πλημμεληματικές πράξεις, καθώς και άλλοι 17 κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων για εμπρησμό, έκρηξη, απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και άλλα αδικήματα.

Την Πέμπτη θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 14 κατηγορούμενοι για τα ίδια αδικήματα.

Πηγή: skai.gr

