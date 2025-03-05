Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 5 Μαρτίου, στο νησί της Σύρου και συγκεκριμένα στη θέση Κοράκι – ΧΥΤΑ Σύρου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φωτιά ξέσπασε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σχεδόν σε όλο κύτταρο. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και σκαπτικά μηχανήματα έργου, συνδράμοντας από κοινού για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.
Κατά πάσα πιθανότητα η φωτιά ξέσπασε από εύφλεκτα αντικείμενα τα οποία είχαν πεταχτεί μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ.
