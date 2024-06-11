Άδοξη ήταν η συνέχεια για έναν 50χρονο από το Κόσοβο ο οποίος επιχείρησε να κάνει δωρεάν διακοπές στη Θεσσαλονίκη καθώς έμπαινε σε ξενοδοχεία, έτρωγε, έπινε και τα χρέωνε σε άλλο δωμάτιο.

Τελικά όπως γράφει το thestival.gr συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης

Συγκεκριμένα, ο δράστης συνελήφθη καθώς κατείχε βαλίτσα με ρούχα, την οποία είχε αφαιρέσει από δωμάτιο ξενοδοχείου 32χρονου Κύπριου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι την προηγούμενη ημέρα, ο 50χρονος αφαίρεσε από δωμάτιο άλλου ξενοδοχείου το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα, ενώ στο ίδιο ξενοδοχείο, μία εβδομάδα πριν, αφού κατανάλωσε ποτά και τρόφιμα, ζήτησε από υπάλληλο να πιστωθεί το σχετικό ποσό σε δωμάτιο στο οποίο δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.