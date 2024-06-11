Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ δύο ετών αγοράκι που κινδύνευσε στη θάλασσα

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από το απόγευμα της Κυριακής, ένα αγοράκι δύο ετών, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε μέσα στη θάλασσα με περιορισμένες τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 23χρονης μητέρας του παιδιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το παιδί, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, φαίνεται να ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, και ενώ βρισκόταν με τα υπόλοιπα αδέρφια του στο αυτοκίνητο της οικογένειας, και έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Στη συνέχεια όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η μητέρα αναζήτησε το παιδί και το είδε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα. Για καλή του τύχη, στην περιοχή βρισκόταν γιατρός, ο οποίος, αφού ανασύρθηκε το παιδί στην ακτή, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, κάνοντάς του καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει σφυγμό. Ωστόσο, το 2χρονο αγοράκι, που είχε πιει πολύ νερό, έπαθε ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που το παρέλαβε και πάλι οι διασώστες το επανέφεραν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.