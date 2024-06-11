Με την εξέταση μαθημάτων ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα εξής μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών.

Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024.

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα Προσανατολισμού οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι, αύριο, εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα σε Υγιεινή

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα σε Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα σε Στοιχεία Μηχανών

-Εκτίμηση για τα θέματα σε Υγιεινή

Βατά τα θέματα

«Τα σημερινά θέματα της Υγιεινής είναι βατά και καλύπτουν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης. Είναι παρόμοιου βαθμού δυσκολίας με τα περσινά θέματα και διαβαθμισμένης δυσκολίας. Καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν χωρίς πρβλήμα», σύμφωνα με την κυρία Αθηνά Ρόδου από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση για τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Δύσκολα και απαιτητικά

«Τα θέματα είναι αρκετά απαιτητικά και πιο δύσκολα από τις προηγούμενες χρονιές», σύμφωνα με τον κ. Μάριο Αγγελέτο από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση για τα θέματα σε Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Πιο εύκολα από πέρυσι

«Τα θέματα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης ήταν από τα περσινά πιο εύκολα. Μαθητές μέτρια διαβασμένοι μπορούσαν να γράψουν αρκετά καλά.καλά διαβασμένοι άριστα.Το τελευταίο ερώτημα ομάδας Δ είχε μια δυσκολία, γιατί είχε δεκαδικούς αριθμούς», σύμφωνα με τον κ. Μανώλη Μαραζάκη από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».



ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις σε Υγιεινή

Δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις σε Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.